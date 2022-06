Beyoncé vuelve a la música después de 6 años con el álbum “Renaissance”

Beyoncé regresa a la música y anuncia el estreno de su nuevo disco “Renaissance”; luego de seis años la cantante estadounidense deleitará a su fanáticos. Además, compartió las fotos que hizo para la revista Vogue.

¿De qué trata el nuevo disco de Beyoncé?

Beyoncé vuelve por todo lo grande a la música con su nuevo álbum. La diva del pop ha anunciado que sacará el Acto 1: todo parece indicar que “Renaissance” tiene una segunda parte.

El periodista Edward Enninful de la revista Vogue contó algunos detalles del próximo disco. “Una ola de sonido me golpea. Voces altísimas y ritmos feroces se combinan. En una fracción de segundo me traslado a los clubes de mi juventud . Quiero levantarme y empezar a bailar. Es la música que amo. Música que te eleva , que lleva a tu mente hacia otras culturas y subculturas, hacia el pasado y el presente , música que nos unirá en la pista de baile, música que te toca el alma ”, describió.

Beyoncé es la nueva portada de la revista Vogue

La cantante promocionará su regreso a la música en la versión británica de Vogue. Beyoncé será la nueva portada del suplemento, también brindó una entrevista que será publicada en la edición del 21 de junio.

A pesar de no hacer un lanzamiento tan grande hace seis años, Beyoncé ha seguido participando en varias bandas sonoras de películas. “Be alive” de King Richards fue nominada al Oscar y contó con la cantante. Además, en el 2020 grabó el disco “The Lion King: The gift”, un proyecto musical que hablaba sobre la música negra.