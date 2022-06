Azafata de eventos señalada como amante de Gerard Piqué se pronuncia: “No lo conozco”

El último 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué confirmaron que le pusieron fin a su relación sentimental después de 12 años. En medio de aquel anuncio, se especuló que la ruptura habría surgido a causa de una infidelidad del futbolista del Barcelona con una joven menor que él. Es por ello que muchos empezaron a preguntarse quién sería la supuesta amante.

Tras estos rumores, el periodista Emilio Pérez de Rozas aseguró a la revista Cuore que el español estaría saliendo con una mujer de 25 años. Por otra parte, las presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez, del programa “Las mamarazzis”, detallaron que la joven “es rubia” y “tiene unos pómulos muy marcados”; asimismo, indicaron que ella las había bloqueado de Instagram.

PUEDES VER: Shakira habría contratado a detectives para confirmar infidelidad de Gerard Piqué

Posteriormente, una joven con las características antes mencionadas conversó con el programa “Socialité”, del canal Telecinco, y descartó completamente conocer al zaguero central.

Shakira todavía conserva fotos y emotivos mensajes dedicados a Gerard Piqué en redes sociales. Foto: ShakiraFans/Instagram

¿Qué dijo la azafata de eventos señalada como amante de Piqué?

De acuerdo con el medio Marca, la mujer de iniciales C. M. declaró lo siguiente: “Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada ; me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”.