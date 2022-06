Shakira y Gerard Piqué son la pareja que está causando rumores a nivel internacional tras un supuesto distanciamiento. Según los medios de espectáculos en España, el futbolista ya no estaría pasando los días en la mansión que comparte con la colombiana y sus dos hijos; además, un periodista reveló las características de la mujer que motivó la pelea entre la famosa pareja.

Recordemos que las periodistas españolas del videopodcast “Mamarazzis”, Laura Fa y Lorena Vázquez, comentaron que “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”. Incluso, la intérprete de “Te felicito” tendría conocimiento de quién es la mujer que habría cautivado al español.

Cualidades de la misteriosa joven

Emilio Pérez de Rozas es un profesional conocedor de la información del Barcelona e investigó quién es la mujer causante de la separación. Tiempo después, Pérez reveló los detalles que todos estaban esperando.

“Se trata de una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, dijo el periodista para el medio Coure, aumentando la euforia de los fanáticos por conocer de quién se trataría.

Emilio Pérez reveló cómo es la misteriosa joven. Foto: El periódico/ captura de Instagram

¿Shakira dedicó “Te felicito” a Piqué?

El mes de abril, Rauw Alejandro y Shakira estrenaron la canción “Te felicito”, desatando furor en redes sociales por el ritmo pegajoso, pero los fanáticos no solo bailaron en Tiktok, también analizaron la letra.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, se canta al inciar. ¿En referencia a la polémica controvarsia?.

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas, esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto”, dice el coro de este lanzamiento.