Karol G, cantante colombiana, viene alcanzando el éxito en la industria musical durante los últimos años. El 15 de mayo, la intérprete de “Bichota” fue premiada con su primer Billboard Music Awards en la categoría mejor álbum latino. Pese a no haber podido ir, la artista agradeció a sus seguidores por el premio. “Estoy súper feliz, emocionada y agradecida. Es increíble para mí recibir un premio Billboard por mi álbum, por mi música”, indicó la compositora.

La celebridad se encuentra en su mejor momento; sin embargo, ha tenido que afrontar situaciones difíciles por su condición médica. En una entrevista para Walu Tv en 2018, la colombiana contó que comenzó a subir de peso a pesar de hacer ejercicios y comer de manera sana.

La expareja de Anuel AA no sabía que todos sus síntomas surgían por una afección en su sistema endocrino. “ Yo tenía un problema de salud y tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz (...) Mi cuerpo estaba completamente hinchado, inflamado; entonces, fue muy duro eso”, señaló.

Karol G cuenta problemas en la insulina. Foto: captura de Twitter

Karol G recibe críticas en redes sociales

La cantante de reguetón contó que las críticas por su peso le hicieron daño, por lo que empezó a bloquear a todas las personas que hacían comentarios negativos sobre su cuerpo. Además, por medio de sus redes sociales, indicó que nadie tiene derecho a juzgarte por tu apariencia.

“La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes, cancelo todo, no me gusta”, afirmó Karol G.

Karol G y su gira “Bichota Tour 2022″

Karol G encuentra realizando su gira por Latinoamérica con “Bichota Tour 2022″. Por medio de un video, la cantante urbano no dudo en compartir su emoción.

“Por fin puedo anunciar que nos vamos con el ‘Bichota Tour’ por Latinoamérica. Esta vez reloaded/recargado. ¡Vamos a pasar una chimba juntos!”, detalló la ‘Bichota’ por su Instagram.