Ana María Orozco de “Betty, la fea”: ¿qué se sabe de la actriz y cuál es su trayectoria artística?

Han pasado más de 20 de años desde su estreno en octubre de 1999; sin embargo, hasta el día de hoy, la novela “Yo soy Betty, la fea” permanece en el top 10 de programas más vistos en plataformas de streaming como Netflix. Detrás de tan rotundo éxito está la actriz Ana María Orozco que dio vida a Beatriz Pinzón, una joven que no cumplía con los estándares de belleza, pero que logró robarse el corazón de Armando Mendoza, gerente de Ecomoda, una importante compañía de moda.

La producción original se llevó a cabo en Colombia, pero al día de hoy existen decenas de adaptaciones en diversas partes del mundo como España, Egipto, Turquía, Vietnam y más. Diversas actrices encarnaron a Betty, pero quien marcó el corazón de la audiencia fue el de Ana María Orozco; por ello, en esta nota te contamos lo que no sabías sobre la artista colombiana, quien actualmente se encuentra de visita en Perú junto a Salvador del Solar.

"Yo soy Betty, la fea" estuvo protagonizada por Ana María Orozco como la querida secretaria de Ecomoda, y Jorge Enrique Abello, en el papel de don Armando. Foto: composición LR/RCN

Ana María Orozco estuvo ligada al arte desde la infancia

Ana María Orozco Aristizábal nació el 4 de julio de 1973 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Heredó la vena artística de su familia, ya que su padre, Luis Fernando Orozco, es un reconocido actor colombiano y su madre Carmenza Aristizábal estuvo ligada a los medios al haber sido locutora radial. Asimismo, tiene dos hermanas, Verónica Orozco, también actriz, y Juliana, licenciada en lenguas modernas.

Su debut actoral lo tuvo a corta edad en la telenovela “La envidia”, en la que actuó al lado de su padre. Luego, participó en varios programas infantiles. Pero su primer éxito fue su personaje de ‘La Vero’, en la novela “Perro amor”, con el que ganó el premio Simón Bolívar a mejor actuación.

Ana María Orozco Foto: difusión

Su paso por “Yo soy Betty, la fea”

Obtener el protagónico en “Yo soy Betty, la fea” marcó un antes y un después en su carrera, pues logró reconocimiento internacional. En diversas entrevistas, la actriz Ana María Orozco recordó el difícil casting para obtener el personaje.

“En ese momento yo venía haciendo mi carrera, acababa de pasar “Perro amor”; (venía) con mucho entusiasmo con el oficio del actor (…). Llega este casting y fue como ‘guau, qué oportunidad, qué personaje tan increíble’. De una empecé como a imaginarlo y a prepararlo (…) después fue un proceso largo de castings, fueron varias semanas”, empezó narrando al programa de TV Bravíssimo.

La actriz recuerda que debía ser muy versátil, debido a que Beatriz Pinzón pasaría por varios cambios estéticos. “No fue fácil. El casting estaba dividido en dos partes: una era la fea y después la linda. No se sabía cuándo iba a ser ese cambio y era muy arriesgado en ese momento una protagonista fea, pero esa fue la parte difícil”.

Luego de haber clasificado, Ana María pasó más de 17 horas al día durante seis días a la semana en los foros del canal televisivo RCN. El teledrama comenzó a crecer a pasos agigantados y pronto la obra escrita por Fernando Gaitán terminó siendo doblada a más de 25 idiomas.

“Yo soy Betty, la fea”: la presión de la fama y las pocas horas de descanso

En otra parte de la entrevista, Ana María Orozco reveló que la popularidad de esta telenovela le significó una prueba de fuego, pues manifestó que las horas de trabajo eran extenuantes.

“En ese momento (…) estábamos grabando un promedio de 17 o 18 horas al día, sábados y feriados. De pronto, como a los dos tres meses (de transmisión) empieza este boom, esta bola de nieve porque ya la estaban dando afuera, empieza una demanda y la locura, pero nosotros clavados grabando sin parar (sic)”, señaló.

El cuartel de las feas en Betty, la fea. Foto: RCN

“Entonces, claro, empezábamos a sentirlo, pero estábamos grabando todo el día en un estudio, cansadísimos, imagínate un año y diez meses. Los últimos meses estábamos casi al aire y había que grabar hasta la hora que fuera y como fuera. Realmente el descanso era poco, yo por lo menos, y de verdad eso me hizo pasarla mal porque no dormía bien” , agregó Orozco.

“Lastimosamente, fue un poco negativo lo que se vivió afuera. Yo no podía recibir todo eso bien porque estaba trabajando, estresada y muerta de cansancio… Había unas exigencias que no podía cumplir, no podía responder y hubo mucha incomprensión en ese sentido. Entonces, yo sí me agoté mucho de eso y era muy difícil no poder salir a la calle”, puntualizó.

El tiempo decantó el cansancio y Ana María Orozco está orgullosa del rotundo éxito de “Betty, la fea”

Al pasar el tiempo, la actriz dejó de lado los malos ratos y el agobio por las intensas horas de trabajo. Ahora, la sensación de angustia desapareció y guarda los mejores recuerdos de la serie, en la cual, considera, encontró a su segunda familia.

“Fue un gran aprendizaje, fue solo ese momento, ya uno después, con el tiempo, con los años, ve las cosas desde otra perspectiva, todo decantó y queda lo mejor. Lo más bonito”, sostuvo.

Betty, la fea es una de las series más populares de habla hispana y una de las más vistas en Netflix. Foto: composición LR/RCN

Ana María Orozco en la actualidad

La actriz ha pasado por la televisión, el teatro y en el cine, en películas como “El colombian dream” (2006), “El ratón Pérez” (2006), “Vidas perdidas” (2016) y “Soy tu karma” (2017).

Su más reciente trabajo fue en la televisión española en la serie “Perdida” (2020), un thriller que cuenta la desaparición de una niña y la desesperada búsqueda de sus padres.

La actriz Ana María Orozco trabajó en la serie española "Pérdida". Foto: Ana María Orozco/Instagram

Cabe resaltar que en 2005 se fue a vivir a Argentina y fue ahí donde se casó con el músico Martín Quaglia con quien tuvo sus dos hijas Lucrecia y Mía. Este fue su segundo matrimonio y llegó a su fin en 2013. Su último romance conocido fue con el actor Maxi Ghione, a quien conoció durante las grabaciones de la novela “Somos familia”.

Ana María Orozco de paso en Perú

La eterna Beatriz Pinzón se encuentra en el país de visita y se le ha visto en compañía del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en la inauguración de una reconocida pizzería barranquina.

Ana María Orozco y Diego Berti Foto: Lima Galery

Hasta el momento, la actriz Ana María Orozco no se ha pronunciado en sus redes sociales, por lo que no se conoce hasta cuándo se quedará en el Perú. Sin embargo, esta no es la primera vez que se le ve junto al actor, pues en 2016 grabaron la serie “El regreso de Lucas” producida por Telefé (Argentina) y América TV (Perú).