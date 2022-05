Camilo Cabello se presentará en la final de Champions League 2022, encuentro en el que Real Madrid y Liverpool buscarán la ‘Orejona’ este 28 de mayo. La cantante cubana será la encargada de abrir el evento deportivo más esperado del año e interpretará canciones como ‘Don’t go yet’, ‘Havana’ y su más reciente canción ‘Bam Bam’. La popular actriz llegó hace unos días a París y por medio de su Instagram ha compartido fotos.

El evento se trasmitirá en más de 200 países en todo el mundo y según la UEFA, la ceremonia tendrá un impresionante despliegue de trajes, bailarines y músicos. La cantautora se une a Imagine Dragons, Dua Lipa, Black Eyed Peas y Alicia Keys como los artistas que han sido parte de la apertura de la final de UEFA Champions League.

Camila Cabello será la encargada de abrir la Champions League 2022. Foto: captura de Twitter

¿Quién es Camila Cabello?

Nació en Cojímar, una pequeña localidad que está a poco kilómetro de La Habana, el 3 de marzo de 1997. Su madre es de origen cubano, mientras que su padre es mexicano. Karla Camila Cabello Estrado, más conocida como Camila Cabello, inició su carrera artística en 2012 junto a la agrupación femenina Fifth Harmony. Luego de estar cuatro años con la girl band, la vocalista sorprendió a sus fans al anunciar su retiro del grupo.

En 2017, la cantautora lanzó su sencillo de su primer álbum como solista “Crying in the club”. No obstante, su fama mundial como cantante comenzó con la canción ‘Havana’. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, este disco fue el más vendido del 2018 y se posicionó en el primer puesto del ‘Billboard Hot 100′ en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido e Israel.

Camila logró la certificación de diamante con su canción "Havana". Foto: captura de Univisión

Camila Cabello y su dura infancia

Camila Cabello se ha convertido en una estrella y figura a en el ámbito internacional. Sin embargo, su infancia fue difícil; la famosa reveló que emigró a Estados Unidos sin mucho equipaje cuando solo tenía 7 años. La cantante se mudó primero con su madre a territorio estadounidense y luego su padre las alcanzó.

“Todo por lo que hemos pasado como familia me ha dado una perspectiva de vida diferente. Hemos empezado de cero muchas veces. Mis padres vinieron a Estados Unidos sin dinero, sin amigos, sin ni siquiera una casa” , señaló la expareja de Shawn Mendes en una entrevista.

También, indicó que se mudaron a Pinecrest, en Miami, en donde su madre logró meterla a una de las mejores escuelas públicas a pesar de vivir momentos difíciles. Los padres de la artista querían que su hija tenga mejores oportunidades de las que ya tenían en Cuba.

Camila Cabello junto a su madre Sinuhé Estrabao. Foto: Camila Cabello/captura de Instagram

¿Cuál es la historia de la canción ”Havana”?

Camila Cabello trabajó este tema junto a Pharrell y el rapero de Atlanta Young Thug. ”Havana” es una canción hecha para bailar y rinde homenaje a la raíces cubanas de la artista. La historia trata de cómo se enamoró de un chico malo de Cuba.

Actualmente, “Havana” es un éxito mundial, ya que está a nada de alcanzar los 2 billones de reproducciones en la plataforma de YouTube. En cuanto a Spotify, es la canción interpretada por una mujer con más reproducciones en la historia.

La relación de Camila Cabello y Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura el 18 de noviembre del 2021 luego de estar dos años juntos. La noticia asombró al público, ya que eran una de las más parejas más queridas de la industria musical.

Al término de su relación, ambos artistas no explicaron los motivos de esta decisión. Sin embargo, la intérprete de “Señorita” apareció después de varios meses en una entrevista para Apple Music 1 junto a Zane Lowe y reveló detalles de la separación. “Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha ido cambiando a lo largo de mi vida”, comentó.

Camila Cabello terminó con Shawn Mendes. Foto: captura de Twitter

Camila Cabello se emociona por participar en la Champions League 2022

Camila Cabello fue invitada para realizar la apertura de la final de la UEFA Champions League 2022 este sábado 28 de mayo. Ella interpretará sus canciones más exitosas durante 15 minutos antes de que inicie el enfrentamiento entre el Real Madrid y Liverpool.

Esta noticia es una gran sorpresa para la artista y sus seguidores. Por eso, no dudó en mostrar su emoción en un comunicado de la UEFA. “¡Estoy impaciente! Quiero hacer un show realmente especial, reuniendo el espíritu de mi ascendencia latina y la sensación de unión entre los aficionados al deporte y la música de todo el mundo. ¡No puedo esperar!, dijo la intérprete de “Bam Bam”.