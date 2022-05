Fallece Fred Ward, actor de “Fuga de Alcatraz” y “Tremors”, a los 79 años

¡Hollywood de luto! El actor estadounidense Fred Ward falleció a la edad de 79 años, según informó su publicista Ron Hofmann a través de un comunicado difundido el viernes 13 de mayo. No obstante, en este señala que la estrella de “Exit speed” murió casi una semana atrás y por causas que aún no han sido reveladas.

“Me entristece anunciar el fallecimiento del aclamado actor Fred Ward, quien murió el domingo 8 de mayo de 2022 a los 79 años” , señala la misiva.

La estrella de Hollywood, quien pasó sus últimos años dedicado a la pintura, estipuló que cualquier tributo conmemorativo planeado se hiciera en forma de donaciones al Centro de Encefalopatía Traumática Crónica de la Universidad de Boston.

Fred Ward, un actor infravalorado

A pesar de haber ganado el Globo de Oro y actuar junto a grandes estrellas, como Clint Eastwood, en “La fuga de Alcatraz”; Willem Dafoe, en “Saigón” (título original: “Off limits”); Bette Midler, en la comedia “Big business”, y Jodie Foster, en “Catchfire”, además de Keanu Reeves, Morgan Freeman y Rachel Weisz en “Chain reaction”, no fueron pocos los que consideraron que su talento no fue reconocido lo suficiente, tal y como recordó el editor de Rolling Stone, Alan Sepinwall: “ Fred Ward, un gran actor de carácter cuya gran oportunidad en el estatus de protagonista, ‘Remo Williams: the adventure begins’, desafortunadamente fracasó”.

“Fred Ward fue absurdamente bueno. Un profesional en todo lo que hizo, desde ‘Tremors’ hasta ‘The player’. Incluso pudo dar una gran actuación en algo tan evidentemente tonto como fue ‘Joe Dirt’. Totalmente infravalorado ”, escribió en Twitter el crítico de cine Robert Daniels.

Kevin Bacon lamenta la muerte de Fred Ward

Uno de los proyectos por el cual fue más conocido Fred Ward fue por su papel de Earl Bassett, en el clásico de ciencia ficción y terror “Tremors” (”Terror bajo tierra”, en Latinoamérica), donde actuó junto a Kevin Bacon, quien lamentó profundamente su partida.

“Qué tristeza escuchar sobre Fred Ward. Cuando se trataba de luchar contra los gusanos subterráneos, no podría haber pedido un mejor compañero”, escribió en Twitter. “Siempre recordaré hablar sobre su amor por Django Reinhardt y la guitarra de jazz durante nuestros largos y calurosos días en el desierto. Descansa en paz, Fred.”