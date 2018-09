¡Exclusivo! Katy Jara se pronuncia de los videos íntimos que grabó con su expareja

Katy Jara no atraviesa el mejor momento de su vida debido a que recién ha terminado una relación con la persona que más ha amado, pero asegura estar tranquila, pese a que su expareja grabó material íntimo donde aparece la cantante.

En conversación con LaRepublica.pe en julio de 2016, la artista peruana aseguró que no teme que su expareja publique los videos que se grabaron en la intimidad.

“No tengo miedo. Yo soy una persona que no es de 'agarres' ni de 'choques y fugas'. Yo en mi vida me he enamorado una sola vez y es de la persona que estuve. Hace un mes hemos terminado (...) es la única persona con la que he accedido a hacer fotos y videos íntimos”.

Para la intérprete de “Déjenme llorar”, es normal grabarse en la intimidad, siempre y cuando sea con la persona correcta. “No me parece nada de malo. Yo lo veo de lo más normal, siempre y cuando sea la persona indicada. Cuando lo hice creí que era la persona indicada, con la persona que creía que era el amor de mi vida, con la persona con quien realmente me había enamorado. Me lo pidió y acepté”, sostuvo.

“Fue en una situación en la que estás tan enamorada de una persona y solo piensas en agradarla y complacerla”, acota.

Katy Jara acota que su expareja no es del medio artístico y no tiene por qué lucrar con el material. “Mi expareja es la única persona que me puede tener fotos y videos íntimos. Sé quién es, no es artista y no tiene por qué promocionarse ni lucrar. Ahora que tiene otra pareja, espero que lo borre o lo guarde en un archivo súper secreto porque ya no está conmigo”, concluye.

Por ahora Katy Jara se encuentra feliz del resultado de su último videoclip que ya está en Youtube.