El actor y comediante peruano Armando Machuca ha causado preocupación entre sus seguidores tras confesar en una reciente entrevista con Milagros Leiva que padece una enfermedad cardíaca. “Tengo un tema cardíaco, me han diagnosticado insuficiencia aórtica moderada severa”, declaró Machuca, quien compartió que la enfermedad aún no ha alcanzado el estado severo, por lo cual no requiere cirugía en este momento.

Según Machuca, su condición cardíaca se mantiene estable; sin embargo, explicó que de agravarse, una intervención sería necesaria. “Me acompaña desde siempre, así nací”, comentó, señalando que su padecimiento es congénito. La revelación ha generado diversas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes se mantienen atentos a la evolución de su salud.

¿Cómo descubrió Armando Machuca su enfermedad cardíaca?

El exparticipante de 'El gran chef famosos' compartió que su diagnóstico fue producto de una consulta médica derivada de un problema de ansiedad. Según Machuca, desde joven enfrentó problemas de ansiedad y en una ocasión, tras experimentar episodios intensos de nerviosismo, decidió acudir a un cardiólogo, quien también es su familiar. “Era un chico muy ansioso, siempre he tenido problemas con la ansiedad. Un día, debido a esos problemas, fui al cardiólogo, que es un pariente mío, porque estaba con los 'nervios'. Me dijeron: 'esto es ansiedad, pero hay algo que no funciona bien', y desde ahí me guío”.

Armando Machuca reveló además que, al tratarse de una afección congénita, los seguros privados no cubren los costos de su tratamiento, por lo cual depende del servicio público en el hospital Rebagliati para recibir la atención necesaria.

¿Qué es la insuficiencia aórtica y cómo afecta a quienes la padecen?

La insuficiencia aórtica es una enfermedad cardíaca en la que la válvula aórtica no cierra adecuadamente, permitiendo que la sangre fluya de regreso al corazón en lugar de avanzar al resto del cuerpo. Esta condición puede surgir por diversas causas, como malformaciones congénitas, infecciones, o enfermedades degenerativas de la válvula, según explica la Clínica Mayo. Los síntomas varían según la severidad e incluyen dificultad para respirar, fatiga, palpitaciones y, en casos graves, dolor en el pecho. Su tratamiento depende del estado del paciente: en fases leves o moderadas se recurre a medicamentos y vigilancia, mientras que en casos severos se recomienda la cirugía para reparar o reemplazar la válvula dañada.