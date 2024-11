La relación entre Julián Zucchi y Priscila Mateo había captado la atención del público, especialmente por la conexión que ambos mostraban en sus redes sociales. Sin embargo, la falta de interacciones recientes y la notable ausencia del argentino en el cumpleaños 33 de la exreportera de ‘Magaly TV, la firme’ comenzaron a levantar sospechas sobre un posible distanciamiento. Este gesto fue interpretado por muchos como una señal de que la relación estaba en crisis.



Además, el programa 'Magaly TV, la firme' mostró imágenes del actor disfrutando de la festividad de Halloween en un concierto, acompañado solo por un amigo, lo que aumentó las especulaciones sobre el fin de su vínculo.



Julián Zucchi grita su soltería



La honestidad de Julián Zucchi al referirse a su estado sentimental no pasó desapercibida. En una reciente entrevista, el actor se mostró claro y directo al confirmar que actualmente está soltero. Este giro en su vida se produce tras un período de rumores sobre su relación con Priscila Mateo, quien recibió advertencias de Magaly Medina.

“Soltero, pero nunca solo. No tengo gatos, no tengo a nadie, solamente a mis hijos”, declaró Zucchi con humor. Dicha declaración del argentino generó la molestia de Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, urracos de Magaly Medina y conductores del pódcast ‘Puro floro’.



‘Urracos’ de Magaly contra Julián Zucchi



John Tirado, quien fue gran amigo de Priscila Mateo, se mostró muy indignado. “La mayoría conoce mis diferencias con Priscila, pero tengo dos hermanas. Si ellas estuvieran con un patán o si supiera que un patán como tú (a Julián) no quiere oficializar y se la pasa hablando y llenándose los bolsillos de plata solamente por querer facturar; hace rato te hubiese parchado. Lamentablemente, Priscila no tiene ese respaldo (...) me parece recontra atorrante de tu parte, que salgas a decir que estás solo y que no te acompaña ni el gato. Escúchame, te vas a quedar solo toda la vida porque te la pegas de vivo, te la pegas del galán, del bacán del barrio. ¿A quién le has ganado, compadre?”, sostuvo.

“¿Quién es Julián Zucchi, a quién le ha ganado? Después de haber sido Parchis en Argentina, ahí nadie te conoce. Llegaste a Perú y te hiciste conocido por Yiddá, porque ella cae bien y siempre fue querida en ‘Combate’. ¿Cuál es tu otro logro?, ¿tus películas, tus obras, tus libros que por ahí están tirados y lo venden a S/.9.90?”, añadió Otto Díaz.

Segundos después, Tirado acusó a Julián Zucchi de utilizar a Priscila Mateo para promocionar sus shows. “Te crees el bacán porque haces gimnasio, empieza a prepararte el cerebro, tanto que hablas de la psicología y que la gente debe ir a terapia. Cambia de terapista porque cada día se te ve mucho más maquiavélico y mucho más armador de todo. Para mí, es un calculador”, añadió el ‘urraco’.