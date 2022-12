Tras su ingreso a “Al fondo hay sitio”, Guadalupe Farfán supo cómo ganarse el cariño de los fieles fanáticos de la teleserie de América TV. Su interpretación de ‘July’ y el confuso amor que siente por Cristóbal Montalbán ha envuelto a los jóvenes en este romance, por lo que muchos esperan verla en los escenarios, como —por ejemplo— en las obras teatrales. Sin embargo, este jueves 22 de diciembre, los televidentes se enteraron de una lamentable noticia.

Guadalupe Farfán se contagió de COVID-19 y posterga funciones teatrales

A través de su cuenta oficial en Instagram, Guadalupe Farfán compartió un comunicado que informa que la artista ha dado positivo a la COVID-19, por lo que no podrá estar presente en las funciones pactadas para la obra “¿Dónde está el trineo?”.

“La productora de eventos Muñeca de trapo comunica a su público que la actriz Guadalupe Farfán ha dado positivo a la COVID-19. Por lo tanto, las funciones del montaje teatral del martes 20 y jueves 22 serán interpretadas por la actriz Mayra Couto”, se puede leer al inicio del texto.

“El día lunes 26 de diciembre, en sus tres horarios, sí actuará Guadalupe Farfán. El público que haya comprado sus entradas al meet&greet podrá hacerla efectiva el lunes 26 de diciembre a las 5.30 p. m.”, finaliza.

Guadalupe Farfán indica cuáles son sus síntomas

Durante una emisión en redes sociales, Guadalupe Farfán informó cómo se siente tras haberse contagiado de COVID-19 por tercera vez, por lo que tendrá que reposar cierto tiempo para mejorar su salud, alejándose un tiempo de “Al fondo hay sitio” y sus otros proyectos actorales.

“Bueno, seguro se estarán preguntando por qué las fachas, por qué tan despeinada o por qué me veo tan cansada. Lamentablemente, he dado positivo para COVID-19 y no la estoy pasando tan bien ahorita y he tenido varias cosas que hacer. No tengo fiebre, lo que me parece raro, pero aliviador”, fueron sus palabras.