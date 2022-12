Dalia a John Kelvin tras amenazar con denunciar a Magaly: “Se arañan cuando les dicen sus verdades”

Dalia Durán habló sobre John Kelvin Luego del juicio que el actor Lucho Cáceres le entabló a Magaly Medina, varias figuras del espectáculo, opositoras a la ‘Urraca’, salieron al frente y amenazaron con demandarla también. Una de ellas fue John Kelvin, quién aprovechó la polémica, pero sus comentarios no fueron acertados.

Como se sabe, Dalia Durán optó por distanciarse de él después de que fuera liberado tras ser sentenciado por agredirla, y así evitar controversias. Sin embargo, la modelo rompió su silenció para opinar sobre él.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre John Kelvin?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Dalia Durán realizó una dinámica de preguntas y respuestas para que sus seguidores puedan consultarle diferentes temas. Un usuario no dudó en cuestionarle sobre la denuncia que el cantante pretende interponer en contra de Magaly Medina. Ante la interrogante, la bailarina cubana respondió lo siguiente:

“No lo he visto, pero de ser así, par de ridículos, ninguno merece el respeto de nadie. Son lacras de esta sociedad”, fueron las primeras palabras de Dalia Durán, quien le dio su respaldo a la periodista. “Todo mi apoyo, admiración y respeto a Magaly Medina”, continuó.

“Todos se arañan cuando les dicen sus verdades. En fin, pregunto ¿de repente es la misma jueza? Cuando sabes que has estado sentenciado por un delito y conoces por qué estás libre, lo mejor es andar calladito”, finalizó.

Dalia Durán critica a John Kelvin por presunta próxima demanda contra Magaly Medina. Foto: @daliadurán/Instagram

Dalia Durán marca distancia de John Kelvin

En una entrevista con “América hoy”, Dalia Durán expresó cuál es su postura actualmente frente a un posible junte con John Kelvin. Asimismo, contó que una empresa quiso contratarlos para un evento, pero ella se negó.

“Se contactaron con la agencia con la que trabajo, ellos le dijeron que no, luego se contactaron conmigo y la respuesta fue la misma. Estuvieron muy interesados e insistentes en contratarme, pero no acepté. No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice (al juntarme con John en un restaurante), así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas. Por más que necesite el dinero para mis hijos, prefiero evitar exponerme o que se digan cosas que no son”, indicó para Trome.