La vez que Mariella Zanetti reveló que Abencia Meza le ‘coqueteaba’ y la seguía por los camerinos

Mariella Zanetti es una de las figuras más simbólicas de la farándula peruana. A inicios del 2000, las acciones de la exvedette en la televisión ocupaban titulares en los medios de comunicación y, aunque ahora no genere polémica, aún se recuerdan los romances que protagonizó.

La vida amorosa de Mariella Zanetti está llena de secretos. Los affeires que protagonizó la actriz cómica en el pasado mantuvieron expectantes al Perú entero y lo que contó en “El valor de la verdad” no ha sido olvidado. En esta nota te recordamos qué pasó con Abencia Meza.

Mariella Zanetti revela que Abencia Meza la perseguía

La presencia de Mariella Zanetti en “El valor de la verdad” hizo que Latina alcanzara altos puntos de rating debido a la serie de revelaciones que hizo sobre su vida privada. Asimismo, contó un pasaje ocurrido con Abencia Meza. Afirmó que la cantante sentía atracción por ella.

“Yo he estado 14 años en un programa donde hacía muchas entrevistas con muchos artistas, entre ellos, Abencia y siempre había su coqueteo por ahí. Era un coqueteo bien evidente. Hasta en plenas grabaciones y todo. Me decía mamacita y me invitaba a salir”, dijo la modelo al iniciar su relato.

“Es una buena persona. En ese momento yo le gustaría porque me correteaba por los camerinos. Yo terminaba y bajaba, y ella bajaba también. No hubo propuestas, pero era su forma de coquetearme. No llegó a extremos, sino lo hubiese hablado con mi productor. Me daba risa”, finalizó.

Roberto Martínez también se sintió atraído por Mariella Zanetti

La sensualidad y el atractivo de Mariella Zanetti no pasó desapercibido por las figuras televisivas y una de estas fue Roberto Martínez, un exfutbolista que mantuvo fuertes vínculos con la farándula. Durante el cuestionario de “El valor de la verdad”, la actriz contó que el deportista la “correteó” en una discoteca.

“Me persiguió hasta la escalera. Me jaló del brazo y me dijo para conversar y tomar unos tragos. Le dije: ‘Disculpa, no te conozco’. Yo creo que estaba casado y se acercó desesperadamente para invitarme un trago”, indicó.