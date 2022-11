Haydeé Cáceres celebra que “El corazón de la luna” es precandidata al Oscar: “Un logro del cine peruano”

Si volvería a nacer, volvería a ser actriz. Haydeé Cáceres está completamente segura de que lo único que le da sentido a su vida es el arte. A lo largo de toda su trayectoria, ha participado en reconocidas producciones de cine, teatro y televisión. Hoy en día celebra orgullosa que “El corazón de la luna”, película de la que es protagonista, se ha convertido en precandidata a los premios Oscar.

Sin embargo, hay más de un motivo para estar orgullosa. Y es que gracias a su interpretación se ha llevado el premio a mejor actriz en festivales internacionales de Boston, Sydney (Australia) y Porto Alegre (Brasil). Además, ahora forma parte del elenco de “El hombre sin memoria”, obra de teatro que va hasta el 26 de noviembre a las 8.00 p. m., en la Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores).

—Está participando en la obra teatral “El hombre sin memoria”, cuéntenos, ¿de qué trata y cuál es su papel?

—Es una obra en la que hay 3 historias: el hombre que pierde la memoria, la mujer que busca al hijo que sabe que está muerto y el cadete que pierde su pierna en la guerra… Se muestran todos los horrores que se cometieron por parte de los militares y de sendero Luminoso…

El personaje de la madre, que tiene 2 hijos, lo hago yo. Ella no anda en casa porque lo busca mañana, tarde y noche, ya que tiene la esperanza de encontrarlo aunque sea muerto, para enterrarlo y darle cristiana sepultura.

—¿Cuál es el mensaje que lleva esta puesta en escena?

—Se busca que sepan, sobre todo los jóvenes, lo que ha ocurrido aquí en el Perú, la guerra que hemos tenido, los peligros para todos sus habitantes, sobre todo en la sierra, y que no se vuelva a repetir nunca más. Las entradas están en Joinnus.

—En septiembre de este año, “El corazón de la luna” fue precandidata a los premios Oscar, ¿se lo esperaba?, ¿cómo recibió la noticia?

—Ha sido un logro del cine peruano, un éxito del cine peruano, yo he puesto mi granito de arena... Hemos tenido una producción A1, desde la cabeza, el director Aldo Salvini. Trabajamos casi un mes, hasta de madrugada, para que el producto sea bueno, y que sea precandidata al Oscar (emociona).

Yo estoy muy agradecida por esta oportunidad que se me presentó en la vida, en mi carrera, y sobre todo por hacer una extraordinaria película. Qué lindo que nuestro arte trascienda, que nuestro arte sea conocido...

—La cinta ha impactado mucho en el público...

—Estamos nosotros plasmando la realidad para que la gente piense... Se está plasmando la realidad, todo un sistema corrupto, toda la desolación que hay, la falta de oportunidades...

(Ahora queremos) salir adelante con todos los proyectos y hacerlos cada vez mejor para que nuestro Perú sea conocido en todas partes, como digo, que trascienda.

—Al final eso es lo que se busca, que los ojos del mundo se pongan en el Perú...

—Y alegrarnos y aplaudir a toda la gente que está produciendo porque es un gran trabajo. Hacer cine o teatro en el Perú es cosa de héroes porque uno no sabe de dónde sacar la plata. A veces hay que hacer hasta polladas para una producción. Hay ayuda, pero en general no hay una ayuda que da el gobierno

—Entonces considera que realmente no hay un apoyo por parte del gobierno y de las empresas para las producciones nacionales...

—Eso es lo que falta, porque se ha visto que se hace buen cine. Están triunfando en otros lados y no aquí en el Perú. Desgraciadamente, el público tampoco ayuda.

—¿Y por qué cree que el público no apuesta mucho por ver películas peruanas?

—La mayoría será porque hemos vivido tiempos tan difíciles que la gente quiere reír, ver comedias, por ejemplo, como las de Tondero, que son muy buenas.

No es como en otros países que hay de todo y público para todo… pero yo creo que poquito a poquito... Hay que darle también más publicidad a nuestro cine nacional, a nuestras obras de teatro. Necesitamos que el público se eduque, que sepa del teatro... desde niños hay que enseñarles.

—Volviendo al tema de la película, debe haber sido muy difícil interpretar a “M”, el personaje principal…

—Cada personaje es difícil… Cada vez que me dan un personaje, yo hago trabajo de campo, voy a ver esos personajes, cómo se mueven, como viven, porque el actor debe expresar… Si volviera a nacer sería nuevamente actriz, tengo 54 años de trayectoria artística y he pasado por casi todo. He hecho hasta circo con Ernesto Pimentel este año.

—¿Qué significan los premios para usted?

—Mi mejor premio es el cariño del público… Igual estos premios en festivales internacionales son una cosa especial porque te reconocen otros países, están viendo tu trabajo. Tengo un montón de premios aquí, de Municipalidades, de universidades, etc., pero a veces han sido muy injustos conmigo, porque he realizado trabajos que han merecido (ganar) y en los que he quedado como nominada… por eso digo que el mayor premio aquí en el Perú ha sido el reconocimiento del público, eso para mí es lo máximo.