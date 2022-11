Dina Páucar: “Los prejuicios se viven hasta ahora”

Dina Páucar celebrará sus 32 años en la música con un concierto (este domingo en el Huaralino) que considera diferente. “En dos oportunidades hemos vivido momentos muy difíciles con esta terrible enfermedad (Covid) que nos tocó, pero pudimos superar todo”, nos dijo ayer por teléfono de regreso de Sayán. “Ahora tenemos compromisos pactados hasta mayo”.

Páucar recuerda sus inicios en la música vernacular como años “difíciles” en los que trabajó como ambulante o empleada del hogar. “Todo inicio tiene su sufrimiento. En el año 2000 recién -creo yo- consolido mi carrera, porque veníamos de cantar años. Empezamos teloneando a grandes, luego, cuando te das cuenta que estás entre los carteles grandes. Es muy bonito, pero al iniciar nadie te paga, tú tienes que sembrar, invertir. Si en el camino te quedas, no has creído en tus sueños. Antes era muy difícil lidiar con las radios y si no tenías dinero ¿cómo promocionabas? Ahora la cosa es más fácil, se tiene a la mano las redes sociales, es más fácil hacerte conocido”.

PUEDES VER: Juan Luis Guerra se pronuncia tras cancelación de su concierto en el Arena Perú

A pesar de la actual popularidad de la música vernacular, la cantante sostiene que aún hay racismo alrededor. “Los prejuicios se viven hasta ahora, no sé cuándo cambiaremos la idea de despreciarnos entre nosotros, pero ya estoy acostumbrada a recibir cada cantidad de cosas y las paso por alto, no me lastima nada y sigo mi camino, no me hago problemas por más insultos duros que puedan hacerme. Ya me acostumbré, ¡imagínate! qué pena poder decir eso”.

Con la ayuda de su hija, Dina Páucar está en Tik Tok. Hace un mes, en esa red social un usuario compartió un video de la intérprete sumándose a los reclamos contra el gobierno. “Yo estaba en un viaje de Huánuco a Huaraz y me quedé varada más de 6 horas. Las mamitas reclamaban, estaban haciendo paro y protestando. Obviamente, yo tuve que bajar porque me reconocieron y no podía ser ajena a su reclamo ¿no? Solamente le dije (al presidente) que no se olvide de la gente que creyó en él y que cumpla su promesa”, comenta y añade que lo volvería a hacer. “Si volviera a estar en el mismo escenario, con el reclamo de la gente, de aquellas mamitas que en quechua llorando me hablaban como si yo fuera una persona que puede solucionar sus problemas. Muchas veces se quejan conmigo y lo único que soy yo es una vocera”.