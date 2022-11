Nicole Akari arremete contra Janet Barboza por maltrato en vivo: “Que aprenda a comportarse”

Tras los fuertes comentarios que le hizo Janet Barboza, NicoleAkari no se quedó callada y aceptó mantener una entrevista con “Amor y fuego” para expresar su opinión sobre lo ocurrido en “América hoy”.

Este lunes 21 de noviembre, Nicole Akari visitó el set de “América hoy” para opinar sobre las prendas de los invitados que fueron a la boda de Valeria Piazza. Janet Barboza fue una de las figuras aludidas, pero esta no toleró las críticas y respondió de mala manera a la estilista de modas.

Nicole Akari aconseja a Janet Barboza tras mal comportamiento

Mediante una conversación con “Amor y fuego”, Nicole Akari emitió fuertes opiniones ante el maltrato que sufrió en vivo por parte de Janet Barboza: “Quedó muy mal parada, pero preferí quedarme callada y no responderle. Lo único que quería era salir. El equipo me acompañó hasta afuera, me pidió disculpas de nuevo y, obviamente, Ethel y Brunella se disculparon en vivo”.

“Que le baje a su revolución y aprenda a comportarse verdaderamente. Que evite ese tema porque a veces la persona más ‘chusca’ del mundo se puede refinar”, expresó la asesora de modas.

Ethel Pozo en contra de Janet por despedir a Nicole Akari

Edson Dávila aprovechó el momento para pedir disculpas al público por el tenso momento que se vivió en “América hoy” y Ethel Pozo se pronunció en vivo tras el comportamiento de Janet Barboza contra la asesora de modas: “Señora, se ha portado un poco mal, hay que decirlo. Respóndanos, por favor, porque ayer a Nicole Akari la trató mal. Yo también le dije ayer: ‘Tanto dijo que tenía correa, que la gente es libre de expresar su opinión…’”.