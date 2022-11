Bruno Pinasco: ¿cuáles son sus secretos para mantenerse tan joven?

Bruno Pinasco es uno de los conductores de televisión más populares de Perú. Desde joven empezó su carrera y con el paso del tiempo se hizo un nombre en el medio, y actualmente es la cara principal de “Cinescape”. Sin embargo, un detalle del presentador que siempre ha despertado la curiosidad de sus seguidores es que por él no pasan los años, pues mantiene una apariencia joven.

¿Cuál será su secreto? El hijo de Luis Ángel Pinasco reveló hace un tiempo cuáles eran sus actividades para aparentar que tiene el ‘elixir de la eterna juventud’.

¿Cuántos años tiene Bruno Pinasco?

El también periodista nació el 1 de diciembre de 1974, por lo que en la actualidad tiene 47 años. No obstante, aunque su edad no debería de sorprender —pues cuenta con una larga trayectoria en la televisión— lo cierto es que muchos creían que tenía menos años por su apariencia, la cual parece no haber sufrido los estragos del tiempo.

25.8.2021 | Bruno Pinasco mostró cuál era su peinado de joven. Foto: captura Instagram

Desde joven, Pinasco apareció en las pantallas con el programa “Triki Trak”, el cual inició a finales de los 80 e inicios de los 90. Después realizó otros proyectos televisivos, en los que participó como conductor y productor. Pero no fue hasta la llegada de “Cinescape” que finalmente se consolidó en el medio, y desde el 2000 hasta ahora continúa en emisión.

Secretos de Bruno Pinasco para mantenerse joven

En 2018, el presentador de TV brindó una entrevista a RPP en la que reveló cuáles son sus hábitos para mantenerse joven. También precisó que no se somete a algún tratamiento para mejorar su físico, ya que lo único que hace es llevar una vida saludable.

Dormir

Como el conductor, a lo largo de su vida, ha hecho varios viajes al extranjero, siempre que tiene tiempo aprovecha para recuperar horas de sueño. “Duermo lo más posible cuando se puede”, indicó.

Ejercicio

Bruno Pinasco también confirmó que va al gimnasio, por lo que siempre realiza actividad física y no lleva una vida sedentaria.

Alimentación saludable

La comida rápida u otro tipo de alimentos que no sean saludables no se encuentran en la dieta del conductor.

14.1.2019 | Bruno Pinasco bromeó con su apariencia física. Foto: Instagram

El consumo del té

Puede que este sea su más grande secreto, pues confesó que bebe como ‘200 litros’ de té al día.

Dos años antes de brindar esta entrevista, ya se había pronunciado sobre el ‘secreto’ de su ‘eterna juventud’, y en esa ocasión reveló que para conseguir una apariencia jovial lo que se necesita es tener un entorno “bueno”.

“Siempre he tratado de rodearme de gente buena, con buena energía. Creo que la empatía es importante, en tu familia, en tu casa o en tu trabajo. Tener armonía es lo que uno siempre debe buscar. Eso se contagia y se ve reflejado en tu estado de ánimo y en cómo te ves. No sé, es una cosa mágica”, declaró para GEC.