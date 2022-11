¿Quién es Martín Catalogne, uno de los influencers de belleza más populares de Perú?

Martín Catalogne es un influencer de belleza en el Perú y en el mundo, pues su contenido, como tips y recomendaciones sobre maquillaje, es visto por miles de usuarios, hecho que lo convierte en una importante figura de las redes sociales.

A continuación, te contamos más detalles sobre el reconocido maquillador peruano, quien, gracias a su talento, tiene importancia en la industria de la belleza.

Inicios de Martín Catalogne

Según una entrevista que brindó al blog Ojo crítico, Catalogne inicialmente se dedicaba a ser tripulante de cabina. Sin embargo, como su pasión siempre fue la belleza, decidió dejarlo y abrirse un nuevo camino. Así, inició con su plataforma de videos en YouTube.

Si bien, el popular youtuber no estudió una carrera relacionada con la cosmética, sí llevo algunos talleres para perfeccionar su técnica.

Cuando comenzó a maquillar, empezó con sus compañeras tripulantes. Después, dio un gran paso, ya que estuvo en el reality Peru’s Next Top Model.

No obstante, Catalogne rechazó los productos que le ofrecieron en el programa, pues no iban a tener los resultados que querían. Finalmente, llegaron a un acuerdo: a cambio de pintar a las modelos, le daban todos los créditos.

Martín Catalogne junto a Ximena Moral, otra popular influencer peruana. Foto: Martin Catalogne/Youtube

Martín Catalogne como estrella de YouTube

En 2013, empezó oficialmente su carrera de youtuber. Subió videos enseñando paso a paso el maquillaje para ciertos tipos de eventos, de acuerdo al color y tipo de piel. También ofreció tips sobre los productos que él utilizaba.

Con el paso de los años, se hizo famoso en YouTube. Sus videos alcanzaban miles de vistas y llegaban hasta picos de más de 300.000 reproducciones. Hoy en día cuenta con más de 1,15 millones de suscriptores, convirtiéndolo así en uno de los influencers peruanos más reconocidos. En Instagram, tiene más de 224.000 seguidores.

A través de sus redes sociales, Catalogne muestra cómo son sus actividades diarias. También se gana la vida maquillando a novias, modelos o cualquier persona que tenga un evento importante. Asimismo, ha sido invitado a eventos de belleza internacionales con el fin de que brinde sus conocimientos y enseñanzas.

La mayoría de videos de Youtube del influencer llegan a las miles de visitas. Foto: Martin Catalogne/Youtube

Martín Catalogne y su polémica sobre Gian Marco

En su canal de YouTube, el influencer también suele hablar sobre temas relacionados con su vida privada. En la grabación del 13 de noviembre, reveló que él era amigo de Claudia Moro, la exesposa de Gian Marco.

Según contó el maquillador, conoció a Moro porque ambos eran tripulantes de cabina. Incluso, fueron buenos amigos, ya que ella estaba a punto de casarse con su primo, e incluso, tenían todo comprado. Pero, poco después de conocer al intérprete de “Te Mentiría”, hubo un cambio de planes y no se llegó a realizar la boda.

“Conozco a su exmujer porque fue novia de mi primo por casi ocho años, desde la secundaria. Ella, Claudia, era como parte de nuestra familia. No quiero entrar en detalles porque esto es algo más personal y ella tiene hijos, pero ella no se portó muy bien”, indicó Catalogne.

Pero eso no fue todo, el youtuber también reveló cuál era su opinión sobre Gian Marco:

“No solo me parece creído, me parece déspota, desconsiderado, malagradecido. Son opiniones mías. No todo lo que brilla es oro. Hay un dicho que dice lo siguiente: ‘Nunca conozcas a tus ídolos porque te puedes desilusionar’. Gian Marco es el vivo caso que ha desilusionado a muchísimos fans suyos porque no es capaz de tratarlos bien”, sentenció.