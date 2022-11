Flavia Laos: “Yo soy real, digo las cosas como son”

“Vengo de un show de hace tres horas”, comenta Flavia Laos quien se conecta por Zoom un feriado por la mañana con los medios de Latinoamérica. Está nominada a los People’s Choice Awards de la cadena norteamericana E! “Es como...algo que nunca has pensado en tu vida, es un sueño hecho realidad”. Con el aumento exponencial del uso de las redes sociales desde la cuarentena, convertirse en ‘influencer’ puede trascender el ciberespacio, representar marcas, campañas benéficas o, en este caso, ser parte de un evento anual dedicado a premiar a lo mejor en cine, música y televisión. La peruana compite en la categoría Influencer Latino del 2022 y la votación en línea generó expectativa. “Los club de fans son tan fuertes, que están todo el día votando. Así que, ayer (lunes) hice que todos voten, todo el concierto alzó el teléfono. Fue espectacular”, dice. La ceremonia de premiación será el próximo 6 de diciembre.

Laos dice que pasa en las redes 10 horas al día. Con estudios de Nutrición y una carrera en la televisión desde los 12 años, dirigió su trabajo a las redes sociales desde donde hizo su lanzamiento como cantante. “‘Ahora me llamas’ entró a los 50 virales en Perú”, comenta. A pesar de sus más de 4.6 millones seguidores, dice que maneja sus propios perfiles. “Grabo mis videos sola, los edito, subo las ‘Stories’, no tengo un community manager. Soy tan perfeccionista que si no lo hacen como yo quiero no voy a ser feliz, así que prefiero hacerlo yo”.

¿Los contras? Responde que, lo que se muestra no es lo único. “(No compartiría) los problemas familiares y problemas con mi pareja. Los ‘contras’ son que tu vida se hace pública y estás en el ojo de todo el mundo. Si cometes un error estás expuesto a las críticas y el ‘hate’”, comenta y bromea: “Me ‘baño en mantequilla”.

Flavia Laos en la lista de nominados de los premios People Choice Awards 2022. Foto: composición LR/ @flavialaosu/Instagram/ People Choice Awards

Sin embargo, añade que no fue siempre así. “Necesité un coach que me ayudó a superarme y a entender que este trabajo es duro y darme cuenta quién soy yo. Hoy en día sé quién soy, sé mis valores, sé que soy una persona buena. Lo que me digan los demás...es como si tuviera ya un chaleco antibalas. Yo soy real, digo las cosas como son, no tengo miedo a decir que estuve en terapia, estuve en un psiquiatra o psicólogo, no hay problema. Hay gente que necesita ayuda y cree que (pedirla) es lo peor. Si necesitas ayuda, búscala, es lo mejor”.

Y es que, sobre el lado no tan bueno de ser influencer hay, incluso, un documental (Fake Famous). “Sé que mucha gente que proyecta una vida perfecta tiene depresión. Son como chismes que llegan a uno ¿no? No lo puedo contar. En mi caso, tengo suerte, yo dije: ‘necesito ayuda’”. Ser ‘influencer’ podría llevarla a las alfombras rojas de otros eventos como los MTV o Emmy. “Falta un mes, no puedo decir nada, pero he firmado(un contrato). ¿En la actuación? Estoy apuntando al extranjero, si me dicen: ‘vas a grabar una serie de tres meses’ Pues ¡me largo! (ríe) Nada que me ate”. Laos añade que, en medio de lo que significa para ella estar nominada, siempre habrá una responsabilidad. “Sé que tengo que dar buena imagen, porque quieras o no, la gente igual te copia. De chica no entendía eso”.