Dalia Durán tras libertad de John Kelvin: “Si tengo que enfrentarme a ti, lo voy a hacer. No te tengo miedo”

La cubana Dalia Durán, expareja del cantante Jhon Kelvin tuvo duras palabras para referirse a la liberación del cumbiambero, quien se encontraba en prisión desde hace más de un año por violencia contra la mujer.

En su regreso a El gran show, Durán señaló sentirse decepcionada de la decisión tomada por el Poder Judicial y manifestó su desconcierto sobre las razones que se dieron para otorgar libertad a Kelvin. Dalia Durán aprovechó el espacio que le brindó Gisela y le mandó un mensaje a su expareja.

“Lamentablemente las leyes en nuestro país son así (...) Es doloroso para mí volver a recordar esas imágenes, pero la Dalia que soy hoy en dia, la que está acá parada, no es la misma que la de hace un año y tres meses, a la que tú (Jhon Kelvin) totalmente violentada, totalmente destruida”, expresó Durán.

Asimismo, expresó ya no sentir miedo por lo que representa Jhon Kelvin en su vida, por los episodios que tuvo que sufrir por causa suya y agregó que ya no guarda ningún rencor hacia nadie por lo que tuvo que vivir.

“La Dalia de hoy ya no te tiene miedo. Si tengo que enfrentarme a ti, cara a cara, lo voy a hacer, ya no te tengo miedo, ni a ti ni a nadie. No te guardo odio ni rencor, pero eso no quiere decir que yo haya olvidado todo lo que yo viví esa noche. Es algo que tú y yo sabemos”, declaró la bailarina.

“Puedes engañar a quién tú quieras, a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar, y tampoco te engañes a ti mismo, porque tú no eres víctima de nada y no merece tener la oportunidad de ser reasentada en la sociedad”, sentenció Dalia Durán.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).