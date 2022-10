Carloncho regresa a “En boca de todos” a un día de salir del aire: “Qué gusto”

Esta es la última semana al aire de “En boca de todos” en América TV y la producción decidió dedicarle estos días a recordar la trayectoria del programa a lo largo de estos años. Por ello, invitaron a Carloncho, conductor que estuvo presente en varias temporadas, pero que fue retirado por sus constantes escándalos.

Él fue uno de los conductores estrella de “En boca de todos” y se ganó el cariño del público por sus ocurrencias en vivo. Sin embargo, en el año 2021, el comediante fue despedido de la televisión peruana tras expresar comentarios machistas en contra de su expareja Rosángela Espinoza.

“En boca de todos” recibe a Carloncho en el set

Este jueves 27 de octubre, Tula Rodríguez y Maju Mantilla se mostraron muy emocionadas al recibir la visita de Carloncho en el set del programa. La producción de “En boca de todos” emitió una nota recordando los mejores momentos que tuvo el locutor.

“Estoy supercontento. Cuando estaba atrás, me temblaba todo (...). Te digo la verdad, es que este tiempo a fuera me he corregido un poco. En todo sentido me he corregido”, dijo al iniciar.

Tula Rodríguez le respondió, aunque cometió una infidencia: “Bueno, estuviste una temporada importante en este programa. Fuiste parte importante en este programa y obviamente tenías que estar aquí Ricardo. Perdón, ay, Carloncho. Maju, sálvame”.

Carloncho fue despedido de “En boca de todos”

Un oyente se comunicó con “El show de Carloncho” y cuestionó al locutor por asegurar que nunca se había enamorado. Este no dudó en lanzar una frase machista en vivo e hizo referencia a Rosángela Espinoza, con quien mantuvo varios meses de relación.

Rápidamente, los comentarios obtuvieron el repudio del público, por lo que “En boca de todos” decidió despedirlo del programa. Esto fue confirmado por Ricardo Rondón: “Carloncho no nos acompaña en el programa. Su situación es difícil debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que no tiene justificación, el canal y ProTV Producciones han decidido separarlo”.