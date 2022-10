La vez que Magaly Medina admitió que ‘se pasó’ con Gisela Valcárcel por ataques contra su hija

Magaly Medina y Gisela Valcárcel son dos de las figuras más importantes de la televisión peruana. No obstante, además de ser reconocidas como las conductoras más queridas por el público, también se caracterizan por su enemistad, la cual comenzó varios años atrás.

Si bien, ambas se han dicho de todo a lo largo de su trayectoria en la TV, hubo un momento en el que la presentadora de “Magaly Tv, la firme” admitió que se ‘le pasó la mano’ con Gisela, pues involucró a su hija, Ethel Pozo -en el tiempo que era una niña- en su enfrentamiento televisivo. A continuación, te recordamos ese momento.

Magaly admite que antes “no tenía límites” en la televisión

En 2014, la periodista se presentó en el desaparecido programa “La hora de la verdad”, en el cual reveló varios secretos sobre su carrera profesional, así como los pasajes más duros de su vida y sus ampays más recordados. Fue durante esa entrevista que reconoció haberse equivocado en arremeter contra Ethel Pozo, quien durante los primeros años de enemistad con Gisela Valcárcel, era aún una niña.

La conocida 'Urraca' admitió que en algunas ocasione se sobrepasó con sus ataques. Foto: Magaly Medina/Instagram

“En esa época yo era un mono con metralleta —en el 2000, cuando dio a conocer el caso de las prostivedettes— estaba haciendo otro tipo de cosa que se estaba haciendo en televisión, pero no tenía límite, era una salvaje”, indicó la popular ‘Urraca’.

Magaly se arrepiente de arremeter contra Ethel Pozo cuando era niña

Tras admitir que se le ‘pasó la mano’ con algunos casos que vio en su programa, la periodista agregó que, también, se sobrepasó con Gisela Valcárcel, pues atacó directamente a su hija, Ethel Pozo, quien en aquellos años era aún una niña. “No la debí meter, le decía todo tipo de adjetivos”, precisó.

La conductora de ATV reveló que, el hecho le afectó tanto a la conocida ‘Señito’ que incluso le escribió una carta para que no la involucrara más.

“Ella me escribe una carta, una vez, y una carta como madre, de madre a madre. Y de verdad que me hizo sentir mal, porque yo también soy mamá. Me hizo sentir mal porque en esa carta ella me decía que tenía que entender que es una niña que tenía que lidiar con una mamá muy famosa, y que ya eso de por sí le causaba muchísimos problemas. Que como mamá tenía que ayudar en esos problemas y yo se lo estaba haciendo mucho más difícil al exponerla”, comentó.

Después de este hecho, la periodista no volvió a involucrarse con Ethel Pozo, pues se puso en el lugar de la conductora de “El gran show”, ya que ella también tiene un hijo, Gianmarco Mendoza Medina. “Decidí no hablar más de Ethel”, sentenció.