Emilram Cossío sobre “Chapa tu money”: “Es un formato que me exige mucho, porque nunca he hecho impro”

“La banda presidencial” ya está en cines. La comedia política del director Eduardo Mendoza De Echave cuenta con las actuaciones de Emilram Cossio, Giovanni Ciccia, Andrés Salas, Haysen Percovich y Christian Ysla; además de ser una de las últimas producciones que grabó Diego Bertie, quien falleció tras caer del piso 14 del edificio donde residía, hace más de un mes.

El filme narra la historia de cuatro amigos que, cansados de sus patéticas vidas, deciden cambiar su destino asaltando el casino más grande y exclusivo de Lima. Para llevar a cabo su plan, en la noche de Halloween, los personajes deciden disfrazarse con las máscaras de los expresidentes peruanos más polémicos de las últimas décadas: Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alberto Fujimori. Al ritmo del pegajoso tema “Quiero amanecer”, harán de las suyas.

El cerebro de un atraco

En conversación con La República, el actor Emilram Cossío dio detalles de “La banda presidencial”, filme que satiriza a la política peruana. Según Cossío, los peruanos se sentirán identificados con la cinta, pues más de uno busca cambiar su vida con un billete de lotería, sobre todo después de la pandemia y de la crisis económica que atraviesa el país.

“¿Quién no piensa en ganarse la Tinka, en cambiarse la vida con el billete gordo? ¿Quién no dice ‘cómo me encantaría robar un banco o asaltar un casino’? El día de hoy, quizá un poco más, con esta crisis, con esta pandemia. Tanta gente que ha perdido negocios y que quiere cambiarse la vida de golpe. Bueno, eso le pasa a mi personaje, Kike. Este hombre no solamente lo sueña, sino que lo planifica, lo estudia y lo propone a sus amigos, que también están con problemas económicos”, expresa el actor de 41 años.

El popular ‘Nene’ de la miniserie “Misterio” (2004) aseguró que se encuentra satisfecho con que en la película quede bien en claro a qué exgobernantes se cuestiona. “Ellos son los verdaderos rateros del Perú, los íconos de la delincuencia, por más que seguimos teniendo mucho más en el Congreso. Entonces, es una película que de inicio a fin te va a enganchar”, añade.

Cambio de personaje

Emilram Cossío cuenta que al inicio le dieron el papel del congresista capturado por los atracadores, mismo que al final fue interpretado por Christian Ysla, pero que como le gustó tanto el guion, le dijo al director que, si pasaba algo con los personajes principales, él quería ser parte de la organización criminal. Sin embargo, el cambio recién se dio después que se suspendieran las grabaciones por la cuarentena.

El actor cree que la película salió bien porque hay mucha química entre los personajes, pues no solo son compañeros, sino también amigos. “Es importantísimo tener ese vínculo, porque es lo que va a hacer transmitir en pantalla, y eso es lo que necesitaba el grupo: que sean amigos de años, pues para trabajar las escenas es mucho más fácil”, asegura Cossio.

Emilram Cossio protagoniza película con Giovanni Ciccia, Andrés Salas, Haysen Percovich y Christian Ysla. Foto: Difusión

Ante la pregunta si siente que el círculo de actores es muy cerrado y no hay oportunidad para nuevos talentos, Emilram respondió: “Lamentablemente, en las producciones peruanas no hay tiempo para ensayar tanto. En otros países sí, porque el presupuesto es otro. Acá el tiempo es oro”.

Nueva faceta

Para muchos ha sido una sorpresa que Emilram Cossío haya aceptado ser parte de “Chapa tu money”, el primer show de impro y humor en el que ocho artistas dan lo mejor de por sí para que una persona del público pueda llevarse un premio de hasta 20.000 soles. El programa, animado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, cuenta con la participación de Cossío, Rodrigo Sanchez Patiño, Anaí Padilla, Tonta Queen, Mónica Torres, Merly Morello, Goncho Iglesias y Pablo Saldarriaga.

―¿Cómo te sientes de ser parte del programa “Chapa tu money”?

Me siento bastante vulnerable, porque salgo de mi zona de confort. A mí el público me conoce por los personajes que he hecho y muy poco por cómo soy realmente. La idea es abrirme, que me vean con mis errores, con mis defectos. Pueden observar lo nervioso que me pongo o lo bloqueado que puedo estar. Es un formato que me exige mucho porque yo nunca he entrenado impro, pero me lancé a la piscina sin entrenamiento.

―¿Por qué te animaste a estar en este proyecto?

A mí me gustó porque también había amigos actores, y una oportunidad así no se da tan fácil. Cada miércoles digo: ‘¿Qué pasará hoy?’, porque por más que tenga el oficio de manejar el escenario y el público, hay nervios, porque en la impro lo único que va a salir es lo que tú tienes de esencia. Entonces, no quisiera dañar o molestar a otro compañero por una broma. Un poco que la pienso, y en la impro no hay que pensar; todo eso hace que también esté un poquito nervioso. Pero yo estoy feliz, el público ha respondido un montón.

―¿Qué tal le va a “Chapa tu money” en los números?

Sé que lideran en las redes y en Youtube. Después de “Hablando huevadas” viene el canal “No somos TV”. A la gente le ha encantado. Y ahora piensan llevar este espectáculo a provincia, porque la están pidiendo.

―¿Te incomoda cuando tus compañeros te molestan porque por ratos te desconcentras?

Hay algo que tienes que tener en cuenta en la impro y es el estar muy activo, muy presto. Y yo, pues, por mi actividad, soy de hacer varias cosas en el día. Entonces, llega el día de “Chapa tu money”. Estamos desde las 3:30 p. m., hcemos una pasada de la pauta, pero también jugamos. Llega las ocho de la noche, entra el público y yo no soy un muchacho de 20 años. Tengo familia, tengo dos hijas, una que tiene un año, entonces la energía no es la misma. Y a veces pasa que no estoy tan conectado como otros compañeros. Ya de por sí yo soy un poco lento y es parte de mi aceptación. Pero con mis virtudes y mis defectos, estoy ahí jugando.

―¿Cómo calificas al público de “Chapa tu money”?

El público es muy directo allí (en el show), te quiere o no te quiere, se ríe o no se ríe. También está el otro público de YouTube, que se expresa en los comentarios. Pero es algo que yo quería: salir de mi zona de confort, pues no estoy mucho de redes. Solo queda aprender a mis 41 años. No voy a dejar de hacer impro, voy a entrenar y entrenar.

―¿Por qué antes no hiciste impro?

Nunca lo hice en mi vida por miedo, temía del error, pero el día de hoy no tengo nada que perder. Al contrario, tengo mucho que ganar, por eso estoy allí. Lamentablemente, voy a dejar un mes de estar en “Chapa tu money”, porque estoy en una película con Tondero, pero la idea es regresar.

―Me imagino que ahora tienes más seguidores

Sí, el cariño del público se ha manifestado en las cifras de Instagram.