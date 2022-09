Valery Revello se decepcionó de Sergio Peña durante su romance: “Se me caía el mundo encima”

La relación de Sergio Peña y Valery Revello habría finalizado debido a un ampay que emitieron sobre la modelo. Sin embargo, nunca se llegó a saber su versión de la historia y, usualmente, la joven dejaba entrever que ella no habría ocasionado el fin de su relación con el futbolista.

A través de sus redes sociales, Valery Revello se pronunció por primera vez sobre su pasado romance son Sergio Peña y afirmó que fue una de las mayores decepciones amorosas que le tocó vivir en su vida.

¿Qué dijo Valery Revello sobre Sergio Peña?

A través de su cuenta oficial en Instagram, la modelo publicó una fotografía acompañada de una larga descripción, en la que resume cómo reaccionó ante la ruptura con Sergio Peña. Asimismo, aclaró que, debido a este motivo, ella no podría aconsejar a sus seguidoras en el ámbito sentimental.

“Cuando me casé, me embaracé, y tuve a mi bebé, sentía que ya estaba en una etapa de mi vida totalmente diferente, no calculan lo feliz que era en ese momento, me despertaba a atender a mi hija, hacía todos mis deberes como mamá, esposa y mujer de una familia muy bonita”, dijo al iniciar para contextualizar.

“Y de pronto, un día, sin esperármelo, me tocó pasar por lo que todos en algún momento pasan, más conocida como la decepción más dolorosa de tu vida, nunca me había pasado y lo primero que hice fue amarme a mí misma y abrazarme, permitirme sentir todo lo que estaba sintiendo en ese momento a pesar de estar al otro lado del mundo lejos de mi familia, amigos y país”, continuó.

Valery Revello aclara que fue honesta en su relación con Sergio Peña. Foto: composición/ Valery Revello/ Instagram

Valery Revello cuenta cómo afrontó esta decepción

“Me tomé mi tiempo, lloré por semanas, grité, no dormía, no comía, solo sentía que existía, pero que la persona que yo era ya no estaba y se había muerto, sí, como muerta en vida y sin exagerar, se me caía el mundo encima. Para todas esas personas que como yo, no pasaron antes por alguna decepción amorosa y no saben qué hacer”, agregó.

“Lo que hice yo fue rodearme de mi familia, amigas que considero familia y sobre todo de mi hija, porque son los únicos que pueden llenar ese vacío que crees que nunca vas a superar”, finalizó.