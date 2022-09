Said Palao y Alejandra Baigorria llevan varios meses de relación y han demostrado ser una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Durante una entrevista con “América espectáculos”, la chica reality expresó algunos deseos que tiene para el día de su boda.

La pareja ya ha conversado de temas a futuro como el matrimonio, los hijos, la convivencia, entre otros. Sin embargo, varios personajes hacen hincapié en que ambos aún no se han comprometido, pero esto no es un problema para ellos.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre la boda con Said Palao?

En esta conversación, la empresaria contó por qué ambos decidieron esperar para dar el siguiente paso en su relación y expresó que “las cosas apuradas no necesariamente son duraderas”.

“Nosotros ya lo hemos conversado. Con el tiempo uno va hablando con más seguridad porque nos va bien. Con todo lo que pasa, uno tiene miedo de dar el siguiente paso, pero yo creo que es algo que se va a dar cuando se tenga que dar. Nosotros estamos contentos, sin ninguna presión”, contó.

Alejandra Baigorria y Said Palao ya conversaron de temas como el matrimonio. Foto: composición/captura América TV

El vestido de Alejandra Baigorria

Asimismo, la modelo dio a conocer en dónde comprará su vestido de bodas, alegando que cada una debe hacer lo que le guste.

“A mí me van a tener que rajar duro porque yo sí me haré el vestido en Gamarra City. Yo siento que uno debe de hacerlo como a uno le gusta y los demás tenemos que respetar. Si yo me quiero casar con un pájaro en la cabeza, a mí me gusta. Si quiero gastar un millón de dólares o S/ 10, depende de cada uno”.

Finalmente, la también influencer agregó que no tiene problemas en que la gente grabe detalles de su matrimonio: “Si no lo hago televisado, igual se van a meter por donde sea para estar grabando. Mejor lo abro para que no sea a escondidas”.