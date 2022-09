¿Qué carrera profesional estudió Erika Villalobos y por qué no la ejerce?

Erika Villalobos y Miguel Álvarez vuelven a trabajar juntos. Esta vez, los artistas peruanos protagonizan “Los monstruos”, un musical que estará en escena por una corta temporada en el Nuevo Teatro Julieta (pasaje Porta 132, Miraflores), gracias a la Asociación Playbill, dedicada al desarrollo del teatro musical en el Perú.

En “Los monstruos”, Erika Villalobos y Miguel Álvarez dan vida a Sandra y Claudio, dos padres de distintos niños que buscan protegerlos a toda costa de un mundo aberrante. Esta obra representa un alto reto para sus actores. Así lo expresó la actriz, quien este año participó en otros musicales como “Todos vuelven” y “Madres”.

Erika Villalobos y Miguel Álvarez protagonizan el musical "Los monstruos". Foto: Difusión

“El musical habla de la paternidad y la maternidad de una forma más dura, más fuerte. Si bien te vas a matar de la risa porque es muy ácido el humor, ‘Los monstruos’ nos cuestiona mucho sobre qué estamos haciendo como padres con nuestros hijos. Además, trata de la creencia que tenemos que los peligros vienen de afuera y no nos estamos dando cuenta que tal vez nosotros somos ese peligro”, expresó la actriz de 46 años para La República.

La temporada de “Los monstruos” inició el último viernes 16 de septiembre. Solo quedan funciones para este jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25, a partir de las 8.00 p. m. El 24 y 25 habrá doble función, a las 4.30 p. m. y 8.00 p. m., respectivamente Las entradas ya se encuentran en preventa en la plataforma Joinnus.

¿Qué carrera profesional estudió?

En la entrevista, Erika Villalobos recordó sus primeros años en el mundo del entretenimiento. Dijo que la actuación llegó a su vida cuando ella estaba a mitad de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Pese a que ya tenía trabajo como actriz, ella decidió acabar su profesión, aunque le tomó más tiempo de lo normal.

Villalobos, quien hace unas semanas reveló que algunos jovencitos se le han insinuado en las redes sociales, aseguró que si bien no ejerció su carrera, culminar sus estudios le ha ayudado a entender lo que sucede delante y detrás de cámaras.

“La carrera te da herramientas, te da una visión. Te da un background que es importante. Es muy rico haber estudiado en la universidad y siento que conozco más todo y que entiendo más todo, pero me gusta estar más delante de cámaras”, declaró.

¿Por qué no ejerció?

Erika Villalobos no ejerció su carrera porque la actuación llegó a su vida. Cuando se encontraba estudiando Ciencias de la Comunicación, un amigo (Carlos Orbegoso, periodista de ATV) le contó a ella y a otra amiga que había un casting que había organizado Iguana Producciones. Al inicio, ella no quería ir porque pensaba que no la iban a elegir, pero su amiga le insistió y decidieron ir juntas.

El día del casting, su conocida no pudo ir al casting porque empezó un nuevo trabajo. Entonces, Erika Villalobos se presentó a la audición, en la que buscaban a una actriz para que protagonice un documental de planificación familiar de Apropo. “Tenía que hacer de una chica de 16 años que salió embarazada, pero mi voz parecía muy adulta, así que me mandaron a la telenovela de la noche. Así fue que inicié en la actuación por casualidad. Yo estaba en ese momento en la universidad, como por la mitad de la carrera. Ya después grababa y fui terminando la universidad más tarde, poco a poco, pero lo acabé”, manifestó la exvocalista de Torbellino.

¿Cuáles son sus sueños?

El cielo es el límite para Erika Villalobos. Además de actuar y cantar, la actriz anhela continuar con su faceta como guionista. Por ahora no piensa en producir ni dirigir. “Escribir sí, eso sí me provoca, todo el tiempo estoy pensando en eso. Siempre digo que ya tengo que volver a escribir porque la experiencia escribiendo ha sido hermosa, realmente me he dado cuenta de que eso me encanta”, indicó emocionada.

Villalobos, quien descartó su regreso con Aldo Miyashiro, afirmó que le gustaría volver a escribir historias porque no estaría en el ojo público. “Escribir es algo que me llama mucho la atención. No te tienes que producir, puedes escribir en pijama, en tu casa. Eso también es una cosa muy linda. Entonces, deja fluir tu imaginación, sin que nadie te esté precisamente mirando”, concluyó.