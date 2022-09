Avril Lavigne: “Hoy amo hacer música más que nunca”

A dos décadas de su primer disco, ‘Let Go’, uno de los más vendidos del siglo XXI, vistiendo una polera azul que decía “el skateboarding no es crimen”, Avril Lavigne a sus 37 años recibía el miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante su discurso mostró una fotografía de sí misma a los 16 años echada en la acera junto a los nombres de las celebridades.

“Era mi primer viaje a Hollywood y desde chica soñaba con conocer ese lugar icónico. Hoy amo hacer música más que nunca. Me siento inspirada y espero que el próximo joven de 16 años de su pequeño pueblo que venga a Hollywood algún día, lleno de esperanzas y sueños, vea esta estrella y piense: ¡Dios mío, mi nombre también podría estar allí algún día! Porque se puede, yo sé que se puede”.

Cuando Britney Spears y Christina Aguilera parecían disputar el título de ‘princesa del pop’, la cantante con 17 años apareció en la escena con un disco de punk-pop y una portada con zapatillas de skater y pantalón oversized.

“Avril apareció para representarnos a las que no nos identificábamos con la feminidad del pop ‘mainstream’ en una época en la que las estéticas del rock estaban vetadas para las chicas”, dice sobre ella Vogue y la describe como “la chica que voló las paredes de cristal del pop”.

‘Complicated’ fue el primer sencillo y éxito arrollador de Lavigne en 2002. Del disco ‘Let Go’ se desprendieron otros temas que no llegaron a acercarse al éxito del primero-está ‘Anything but Ordinary’- pero ‘I’m With You’, ‘Losing Grip’ y ‘Sk8er Boi’ sí lo lograron y seguían también la misma estética en sus videoclips.

La adolescente con pantalones sueltos, corbatas y zapatillas había creado un disco icónico con canciones que la revista Rolling Stone reseñó como “himnos infecciosos” por su presencia en las radios.

“Sobre una avalancha de acordes de guitarra nuevo-punk, ella narra una historia divertida (en ‘Sk8er Boi’), pero nada de eso importaría si Lavigne no tuviera una voz, partes iguales de niña y sirena ronca, que parece capaz de hacer saltar las alarmas de los autos a varias cuadras de distancia”.

Nacida en una familia cristiana en Ontario, Canadá, Avril Lavigne tiene 8 nominaciones a los Grammy, 21 premios MTV y un record guinness por ser la cantante más joven en liderar la lista de álbumes del Reino Unido. Su segundo disco ‘Under muy skin’ (2004), con las canciones ‘Don’t Tell Me’, ‘My Happy Ending’ y ‘Nobody’s Home’ fue puesto 1 en los “100 mejores álbumes europeos”, superando al anterior.

Pero tras tres producciones, la cantante reveló en el 2015 que padecía la enfermedad de Lyme. Estuvo ausente de los escenarios por más de 5 años. “Había aceptado la muerte”, escribió en una conmovedora carta dirigida a sus fans. En el 2019 volvió con ‘Head Above Water’, un álbum del cual se desprende ‘Warrior’, la canción con la que habla de la enfermedad y que fue parte de un proyecto para apoyar a las víctimas de la COVID-19.

En tiempos de redes sociales, sus primeras canciones que sonaron en las radios han vuelto a la popularidad. “Es increíblemente surrealista”, respondió a Harper’s Bazaar. Si tuviera que conversar con su yo adolescente le diría que “disminuya la velocidad y lo absorba todo” y, sobre lo que ha aprendido de la industria, le aconsejaría.

“Sé tú mismo y no te disculpes por ello. El mundo e Internet pueden ser un lugar difícil, pero mientras te conozcas a ti mismo, realmente no puedes prestar atención a lo que otras personas puedan decir sobre ti”.

Avril Lavigne llega mañana a Lima procedente de Estados Unidos. Su segundo concierto en Perú, luego de 11 años, será este lunes en el Arena 1 e incluiría algunos temas de ‘Love Sux’, el disco con el cual regresa a sus raíces de punk-pop. “Literalmente, podría sacar otro disco justo después de este. El álbum es ligero y alegre, aunque hay canciones sobre el desamor y la ruptura. Pero también es un himno, y es poderoso”.