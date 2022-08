Óscar López Arias: YouTube nos permite ser más libres

El actor y presentador Óscar López Arias llegó a Arequipa para anunciar la primera función de Noche de Patas, un programa de comedia que inició con un formato en televisión, pasó a YouTube y ahora evoluciona a un show en vivo. La República conversó con el artista nacional sobre el contenido que habrá en el show y algunas polémicas que ha generado el humor negro en otros eventos como los stands up comedy.

—¿Cuál será la diferencia que notará el público en un show en vivo a comparación de lo que ven en YouTube?

Lo que ven en YouTube es un gran concepto, pero en vivo hay mucho más material. En YouTube tenemos dos formatos, el común que lo puede ver todo el mundo y el de los suscriptores, que pueden ver un contenido adicional por pagar una cuota. En el Palacio de Bellas Artes no va a ser la excepción, nos vamos a bacilar con todo lo que tenemos ahí.

—¿Cuál es la propuesta que mostrarán en esta gira?

La idea de esta gira es hacer que el show muestre, no solo el vacilón entre patas, el público y los shot, sino también hablar de las cosas bonitas que tiene cada ciudad. Vamos a hablar acerca de las comidas, de las costumbres, por ejemplo, de dónde viene la costumbre de irte de juerga y amanecer comiendo adobo. ¿Por qué Arequipa es tan icónica?, ese orgullo tan marcado que tienen ustedes, eso queremos mostrar, para que el mundo también lo conozca.

Show de Noche de Patas en Arequipa. Foto: Rodrigo Talavera/La República

—¿Qué limitaciones han encontrado en la televisión y que ahora si pueden desarrollarlo en Youtube? Porque ustedes comenzaron en televisión.

La televisión es un espacio un poco más cerrado. Hay ciertas limitaciones que tiene la televisión que YouTube nos permite hacer, desde los juegos de palabras que se utilizan, los mensajes en doble sentido. La televisión tiende a ser un poco más conservadora, un poco más clásica, poco más tradicional y YouTube nos permite ser muchísimo más libres.

—¿Qué tan importante es la conexión con el público en un show en vivo a diferencia de que los vean a través de la pantalla?

Los que hemos empezado con esta formación teatral siempre necesitamos esa cuota del público, porque cuando hacemos televisión, si bien tienes algún impacto masivo a través de las pantallas, nunca se va a comparar o se va a acercar a lo que significa tener el público al frente y sentir esos aplausos, sentir esas risas y saber que estás en comunicación directa. Ese es un valor que no se encuentra ningún lado.

—Hubo en algún momento polémicas por el humor negro que se maneja en este tipo de shows o en los stands up comedy. Algunas veces, algunos comentarios chocan en un público determinado. ¿Cómo manejarlo?

Creo que tiene que ver con varias cosas. El humor siempre va a ser el mismo, sea el humor clásico, el más ligero, el más oscuro o el más ácido, el humor es humor. Creo que la gente tiene que aprender a entender que no se trata de pisotear la sensibilidad ni la honra de nadie, sino simplemente reírnos de una realidad. Cierto, hay un grupo de personas que son mucho más sensibles, menos tolerantes con el humor y también hay que comprenderlos. Debemos aprender a aceptar que hay diversidad en todo, pero eso no significa que hay que prohibirle cierto contenido a alguien porque estaríamos entrando en una “dictadura” social y lo que hace bonito nuestro país es que vivimos en democracia, lo que no te gusta no lo veas, pero no le limites la posibilidad de divertirse a los demás.

—¿Pero hay situaciones en donde el artista debería hacer mea culpa y aceptar que se excedió en algo?

Hay que entender que, cómo no todos tenemos la misma capacidad de resistir o sostener una broma, también debemos ser capaces de decir “perdón, me equivoqué o disculpe si ofendo a alguien”. Creo que es importante reconocer que los límites existen y si te excedes, pues te excedes y pido disculpas. ¿Cuál es el problema? Nadie puede ser sentenciado por un error o por un desliz que cualquiera puede tenerlo.

—Pero al final esos errores se convierten en polémica y debate, y están en la agenda…

Sí, imagínate, hay cosas de verdad que yo creo que son más importantes. O sea, más importante que una broma que no le gusta a alguien es preocuparte por cómo nos están pisoteando desde el Estado, más importante es saber que la política en este país funciona a través de propinas y corruptos, más importante es cómo nos están atropellando políticamente o que hay un violador suelto porque el Poder Judicial no sirve, eso es importante. Una broma no es importante para perder el tiempo, deberíamos de poner el foco en cosas que son verdaderamente importantes.

—Otra polémica es que algunos padres llevan a sus menores hijos a estos shows y dónde en algún momento se hablan de temas como racismo o sexualidad ¿Debería haber alguna limitación para su ingreso?

Tú crees que los niños de ahora, con la plataforma que tenemos y los medios comunicación que manejamos... ¿No están informados de nada? Estoy seguro de que saben más cosas que sus papás. Entonces, cuando un papá o una mamá está con un niño o una niña en cualquier lugar y escuchan una frase o hay una situación que podría ser para adultos, pues deben de explicarles. Antes de decirles, no escuches, no mires, deben de explicarles lo que significa. No porque no les hables de sexo, va a desaparecer el sexo. Estoy seguro de que hay cosas que los chicos van a terminar explicándoles a sus papás, que son quizá más conservadores.

Sobre el evento

La función de Noche de Patas será el próximo sábado 17 de septiembre en la explanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes, a las 7.00 p. m. Las entradas están a la venta en www.entradaya.com, Teatro Municipal de Arequipa, Mall Plaza Cayma o al WhatsApp autorizado: 937 273 387.