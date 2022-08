Gianluca Lapadula: ¿cómo fue la primera cita con su esposa, Alessia, y dónde se conocieron?

Gianluca Lapadula, actual delantero de la selección peruana de fútbol y del club Cagliari, ha conquistado el corazón de millones a más de dos años desde su llegada a Lima. Goles, tristezas y revanchas caracterizan al deportista que ha vestido el número 9 en el último proceso eliminatorio al Mundial, ¿pero sabías que también esconde un lado romántico?

Tras el lanzamiento oficial del libro “Lapadula. Mi historia, mis goles, mi sangre”, el atacante de la selección peruana de fútbol dio a conocer detalles íntimos sobre su crianza en Italia, su desarrollo profesional, al igual que su reconexión con una patria al otro lado del océano. Sin embargo, también destacan peculiares anécdotas sobre el romance con su actual esposa, Alessia.

Gianluca Lapadula y Alessia: ¿cómo se conocieron?

En palabras del mismo Gianluca Lapadula en su libro, este era apenas un muchacho de 19 años que disfrutaba de las vacaciones de su equipo, el Parma Calcio, en el verano del 2009, junto a sus familiares en Turín. Cuando se encontraba en un bar con sus amigos pese a los reclamos de su madre por salir de noche, Gianluca quedó impactado por una joven que había ingresado al recinto como si su encuentro estuviese predestinado. Esta sería Alessia Macrí.

Luego de que ambos jóvenes intercambiaran miradas cómplices a lo lejos, el futbolista reveló que Alessia le mandó un beso volado que él cogió rápidamente con la mano antes de llevárselo al corazón. Entonces, decidió acercarse a ella para romper el hielo.

“Me llamo Gianluca”, fueron las primeras palabras del ‘Bambino’ para quien se convertiría en su esposa en el futuro. “A pesar de ser la primera vez que nos veíamos, nos faltó noche para conversar” , precisó Lapadula en su libro, por lo que le pidió su número telefónico. Dos citas más adelante, este le confesó que se sentía completamente enamorado.

Gianluca Lapadula y Alessia Macrí se conocieron en Turín en el 2009. Foto: @gianluca_lapadula_official/Instagram

Luego de cinco años de relación y tras el nacimiento de su primera hija, Gianluca Lapadula le pidió matrimonio a Alessia frente a todos los hinchas del club Teramo en el 2015. Con el rostro pintado como William Wallace en “Corazón valiente”, una de sus películas favoritas, el futbolista se arrodilló frente a su enamorada, Alessia Macrí, quien aceptó su propuesta con lágrimas en su rostro.

¿Cuándo se casó Gianluca Lapadula con Alessia?

Gianluca Lapadula y Alessia Macrí, quien luego pasaría a llamarse Alessia Lapadula, se casaron el sábado 2 de julio del 2016 en la iglesia del Sacro Cuore di Gesù, parroquia a la que Gianluca asistió desde su infancia en San Salvario, Turín.

La boda contó con la participación especial del padre del deportista junto al coro, quienes cantaron al unísono “Just the way you are” de Billy Joel para consagrar el romance de Gianluca y Alessia.

Gianluca y Alessia Lapadula se casaron en el 2016 y renovaron su matrimonio en el 2020. Foto: @gianluca_lapadula_official/Instagram

Actualmente, la pareja reside en Italia junto a sus tres hijas —luego de su visita familiar a Machu Picchu en junio del 2022—, mientras que el delantero se desempeña como jugador del club Cagliari Calcio. Sus seguidores peruanos, por su parte, esperan verlo como figura principal en el amistoso de fútbol entre Perú y México, que se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre.