Will Smith y Jada Pinkett son vistos juntos por primera vez tras bofetada a Chris Rock

Los Premios Oscar de este 2022 causaron mucha polémica luego de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock. Luego de varios meses, los paparazzis captaron al intérprete de “Rey Richard” muy contento junto a Jada Pinkett, quien se incomodó con el incidente en la premiación.

Como se recuerda, la broma de Chris Rock provocó la furia de Will Smith y este no pudo contenerse. Por ello, la Academia propuso la expulsión del actor de próximas premiaciones y Jada Pinkett se mostró incómoda, provocando rumores de divorcio a nivel internacional.

Fotografías de Will Smith y Jada Pinkett juntos

Luego de cinco meses, la pareja vuelve a ser vista y demuestra que los problemas en su relación fueron resueltos y que pusieron su amor por encima de todo. Will Smith y Jada Pinkett estaban saliendo del restaurante japonés Nobu, en Malibú, y ambos estaban sonrientes, incluso el protagonista de “En busca de la felicidad” hizo un gesto de paz hacia los fotógrafos.

Will Smith y Jada Pinckett eliminan rumores de divorcio. Foto: composición LR/ @titaniummagazineofficiall/Instagram

Will Smith se disculpa públicamente con Chris Rock

Luego de protagonizar una agresiva escena en la premiación de los Oscar, pasaron varios meses para que Will Smith saliera al frente y expresara sus más sinceras disculpas por la bofetada a Chris Rock: “No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”.

Por otro lado, también explicó por qué lo hace ahora y no en el momento en el que la polémica se desató: “Yo estaba empañado por ese punto, estaba todo borroso. Me he comunicado con Chris y el mensaje que llegó es que él no está listo para hablar; y cuando lo esté, él se extenderá hacia mí. Así que te diré, Chris, me disculpo contigo; mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.