Raúl Tola se expresa ante la muerte de Diego Bertie: “Ha formado parte de nuestras vidas”

El periodista y escritor Raúl Tola tuvo una entrevista con La República donde habló de todos los temas. En esa línea, no pudo evitar comentar la muerte de Diego Bertie.

“No era mi amigo, pero lo he entrevistado varias veces y he ido varias veces a verlo al teatro. He visto sus películas y he escuchado sus canciones. Me conmovió muchísimo, como a todo el mundo. Uno no esperaba este tipo de fallecimientos repentinos de personas que te parecían vitales, que formaban parte de tu vida. Ha sido muy conocido y exitoso”, opinó el comunicador.

Raul Tola se mostro conmovido por la muerte de Diego Bertie. Foto: composición Gerson Cardoso/LR/Instagram

“Las letras de sus canciones, luego de su muerte, las entiendo distinto. La música (de sus canciones) era de tono alegre y bailable, pero las letras no eran alegres, eran melancólicas, de nostalgia. Ahí terminé de comprender que Diego tenía una sensibilidad muy desarrollada. Percibía con intensidad los estímulos del exterior”, aclaró.

“Johanna San Miguel me ‘gileaba’”

El exconductor de “América noticias” reveló detalles de su presencia temporal en el noticiero. En ese sentido, contó sus experiencias con los presentadores. Una persona que mencionó fue Johanna San Miguel, quien estuvo en dicho espacio hasta 2010.

“Con Johanna me llevo muy bien, me acuerdo que era muy graciosa en ese bloque de espectáculos (que ella tenía). Ella se dedicaba a ‘gilearme’ a modo de broma. La pasábamos muy bien en bloque de la mañana. Era un gusto hacer el noticiero con ella”, recordó.

Johanna San Miguel es una de las conductora de "Esto es guerra" junto a Renzo Schuller. Foto: captura América TV

También se refirió a Jaime Bayly, quien le hacía constantes bromas en el extinto programa “El francotirador” de Latina. “Yo lo que he hecho toda mi vida ha sido mantener una línea de conducta y hacer un buen trabajo. Y a Jaime le dio por jode***, pero ahora fastidia a otras personas”, evocó el periodista.

Acerca de Vanessa Terkes, con quien tuvo una relación entre 2006 y 2007, aseguró no tener contacto con ella. En ese sentido, le deseó suerte en lo que haga.

“Castillo no podrá evitar la cárcel”

“La oposición con sus torpezas, con su falta de cálculo, con su falta de inteligencia, es uno de los grandes sostenes de un presidente con los índices de desaprobación que tiene”, comentó Tola acerca de la decisión del Congreso de impedir la asistencia del presidente Pedro Castillo a la juramentación del nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Recelos. La mala relación del presidente con la prensa evidencia su disgusto con los críticos.

“Castillo tiene muy merecida (su baja popularidad) por su pésima gestión, por los casos de corrupción que lo están cercando. No da la talla, no comprende qué es un presidente, ahora ya no gobierna el Perú. Ahora se dedica, y eso está clarísimo, a defenderse de las acusaciones fiscales que lo van a llevar a la cárcel. Ahora está enfilando todas las herramientas, todo el poder que tiene como presidente para evitar ir a la cárcel”, enfatizó.

“Leer es como un viaje”

“La lectura es una forma diferente de conocer el mundo, las historias te permiten comprender la solidaridad, la paz, el amor. Gracias a los libros y a la literatura, es una ventana para viajar, para conocer el mundo, otras realidades y mis hijos están disfrutando este mundo”, expresó Tola, quien ha señalado que sus descendientes menores son ávidos lectores.