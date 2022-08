Olivia Newton-John y la vez que afirmó que la Ayahuasca la ‘salvó’ de los antidepresivos

Olivia Newton-John, la famosa actriz británico-australiana que protagonizó la icónica película “Grease” falleció este 8 de agosto tras una incesante lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que sufrió por más 30 años. Miles de sus fanáticos ahora le rinden tributo a la artista y la recuerdan con cariño.

La intérprete de “You’re the One that I Want” en vida expresó el gran amor que le tiene a Perú, país donde encontró el amor y tomó la Ayahuasca. Según la misma Olivia, beber esta medicina ancestral la ‘salvó’ de tomar antidepresivos cuando atravesaba una situación difícil a causa del cáncer. Conoce a continuación los detalles sobre su travesía con este brebaje tradicional.

Olivia Newton-John y el uso de plantas tradicionales para su enfermedad

En una entrevista para Daily Telegraph, la actriz reveló que, al asistir a una conferencia sobre el uso del cannabis en 2019 en Portugal, junto a su hija Chloe Lattanzi, Olivia se subió al escenario y explicó cómo quería dejar de tomar morfina para tratar su cáncer.

Olivia Newton-John utilizaba aceite de cannabis con fines medicinales. Foto: EFE

“Cuando comencé a tomar [cannabis], mi nivel de dolor se hizo mucho menor y [más] manejable. Tenía más movilidad, estaba durmiendo. Me quitó mucha ansiedad”, dijo en aquel momento.

Pero la fallecida artista no entró sola a este mundo de medicina tradicional, pues fue su esposo John Easterling quien la incentivó. Los resultados para tratar la enfermedad de la actriz eran positivos, pues la ayudó a controlar el dolor.

Olivia Newton-John y la Ayahuasca

Olivia también recordó en la entrevista la vez que tomó nuestro brebaje tradicional, la Ayahuasca, durante su estadía en Perú en 2007. En ese tiempo estaba al lado de John, con quien se casó un año después en el Cusco, en una ceremonia tradicional que incluso fue bendecida en quechua.

Aunque en aquella época Olivia seguía sufriendo los malestares del cáncer, decidió tomar esta bebida ancestral peruana, la cual, según la misma cantante, la ayudó a “limpiarse” e inmediatamente se deshizo de su necesidad de tomar antidepresivos.

La actriz había estado tomando antidepresivos durante meses después de que su exnovio, Patrick McDermott, desapareciera de un barco en California en 2005. A pesar de que no estaba anímicamente bien por esta difícil situación, siempre estuvo dispuesta a continuar explorando el mundo de la medicina natural junto a John. Fue así como en Perú ambos se enamoraron.

Olivia Newton-John junto a su esposo John Easterling en Cusco. Foto: AFP

“Es tan hermoso y puro y nos representa como pareja, ya que es donde realmente nos enamoramos”, declaró la artista.

¿Qué se sabe del cáncer que padecía Olivia Newton-John?

En 1992, a Olivia le detectaron cáncer de mama, enfermedad que pudo sobrellevar por años. No obstante, siempre tuvo recaídas. En 2017, se le diagnosticó su tercer brote de cáncer, luego de que regresara y se extendiera a la parte inferior de la espalda. En 2013 la hospitalizaron tras complicaciones en su salud y cuatro años después volvió a recaer.