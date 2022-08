Edita Guerrero: ¿qué fue de Paul Olórtiga, el involucrado en la muerte de la cantante?

Paul Olórtiga, odontólogo de profesión, fue por mucho tiempo el presunto causante del deceso de Edita Guerrero, vocalista de Corazón Serrano. En un primer momento, se indicó que la razón de la muerte de la artista había sido un aneurisma, pero tras pesquisas presionadas por el público y la prensa, se conoció que la verdadera razón había sido por fuertes golpes, principalmente en cabeza y cuello, 28 en total.

El viudo de una de las mejores voces de Corazón Serrano fue detenido preventivamente, luego de estar un tiempo prófugo. Posteriormente, salió en libertad luego de 75 meses en prisión en la cárcel de Río Seco. Desde entonces, ¿qué ha sido de Paul Olórtiga, quien fue involucrado en la muerte de la cantante?

¿Qué ha sido de la vida de Paul Olórtiga?

En el año 2015, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Piura ordenó la libertad de Olórtiga, pero la condicionó a un proceso bajo comparecencia restringida. También, se determinó que el procesado pague una garantía de S/ 25.000.

En la actualidad el caso de la muerte de Edita Guerrero no se ha esclarecido por completo, por lo que Paul Olórtiga aún continúa llevando un proceso judicial. Desde Piura, las instancias pertinentes reprogramaron en el mes de junio la audiencia de Control de Acusación por la muerte de la cantante, para los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre.

La audiencia responde principalmente a los presuntos que sostienen las autoridades en su contra, que son feminicidio y parricidio en agravio de la fallecida vocalista de Corazón Serrano, Edita Guerrero Neyra.

La tesis que sostiene el Ministerio Público es que Olórtiga habría empujado a Edita Guerrero por las escaleras, y le causó así serias lesiones en el cuerpo y la cabeza, lo cual posteriormente ocasionó su muerte. Por lo tanto, se descarta de esta manera la tesis del aneurisma.

Por otro lado, cabe recordar que Paul Olórtiga es odontólogo de profesión, así que al recuperar su libertad él ha continuado en este rubro. En declaraciones brindadas para un medio local, Olórtiga hizo saber su malestar acerca de su reclusión en la cárcel.

Paul Olórtiga desempeña su profesión, actualmente, ser odontólogo. Foto: composición LR/captura/instagram/@paul_olortiga

“A mí me arruinaron la vida y estoy comenzando desde cero. He visto mi consultorio y he llorado porque me da pena cómo está. Tengo que volver a comenzar, pero ahora no puedo, porque quiero estar con mi familia, con mi padre que sufre del corazón y con mi madre que está mal”, mencionó.

A días de hoy, él se desempeña como rehabilitador oral en un centro odontológico especializado. Asimismo, ha continuado al cuidado de sus menores hijos. En cuanto a su situación judicial, el abogado de Paul Olórtiga mencionó a medios locales que no ha descartado la posibilidad de solicitar una indemnización al Estado por errores judiciales.

Canciones memorables de Edita Guerrero

La voz de Edita Guerrero se apagó, pero sus canciones quedaron para el recuerdo. En los conciertos se sigue coreando temas como “No puedo vivir sin ti”, “Alistas quebradas”, “Devuélveme el anillo” y su última canción “Muriendo de amor”.