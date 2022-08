Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel por evitar “mostrar marcas”: “Ella qué se mete”

Luego de la publicación de Gisela Valcárcel en Instagram, Magaly Medina expresó su molestia en torno a las marcas de bolsos que ambas usan. Este martes 2 de agosto, la conductora de espectáculos arremetió contra la popular ‘Señito’ y aseguró que ella “no se compra carteras de marca”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel?

Magaly Medina ha recibido varias críticas por los medios de comunicación y algunos conductores por referirse al valor monetario que tienen algunos objetos, o por el hecho de preguntar cuánto dinero tienen algunas personas. Debido a esto, la influencer vio una publicación de Gisela Valcárcel en Instagram y consideró que era una “indirecta, bien directa” para ella.

“Ella qué se mete. Está bien que otros rajen que no les parezca que yo aparezca comprando, pero si uno se fija en mis redes sociales, yo les muestro hasta el último zapato, cartera, dormitorio, etc., porque lo quiero hacer”, dijo al iniciar.

“Ella ni se las compra. La que tiene es una de las carteras más baratas, Vuitton, que están entre los 800 y 950 dólares. Para lo que ella tiene o podría gastar, es barato. De repente, para las personas que nos ven en casa no, pero para ella es barato, es un sencillo”, afirmó y finalizó diciendo que Gisela Valcárcel “no es una mujer de carteras. Esta no tiene ni marca ni sabemos cuál es. Le pudo costar S/ 100 o más, pero ella no es una mujer que gaste”.

PUEDES VER: Magaly le recuerda a Brunella que Richard Acuña le dio anillo a su exnovia pero nunca se casó

La publicación de Gisela Valcárcel

Esta mañana, la figura televisiva se comunicó con sus seguidores de Instagram y subió una historia mostrando un lujoso bolso. La descripción que colocó enfureció a Magaly, quien lo tomó de manera personal.

“No me gusta mostrar carteras o marcas, no me gusta, pero mostrar detalles, sí. Creo que, en la carrera empresarial como en la vida, los detalles cuentan. Añádele algo más a ese emprendimiento, pon tu sello personal. Ahí está la clave”, fue la descripción de esta historia, texto que incomodó a la ‘Urraca’.