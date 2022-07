Shirley Cherres revela que fue víctima de violación sexual y secuestro por 13 días

Shirley Cherres reveló en una entrevista las dificultades que tuvo que enfrentar para lograr una respuesta por parte de la justicia peruana contra José Manuel Pando García. La empresaria también contó que fue víctima de violación sexual y que fue secuestrada por su expareja, por lo que considera una “burla” la pena impuesta a su agresor.

Entre lágrimas, Shirley Cherres mencionó que fueron 13 días los que permaneció secuestrada por Pando: “Él manejaba mi celular y enviaba fotos a mi hermana y a la prensa haciendo ver como si yo estuviera feliz con él y no era así”, narró la modelo.

La empresaria también lamentó haber sido juzgada por personajes de la farándula que señalaban que ella se “burlaba” de la justicia peruana, cuando en realidad muchas de sus apariciones en medios fueron contra su voluntad, ya que estaba siendo coaccionada por su expareja, quien la amenazaba constantemente con hacer daño a su familia.

Si bien señaló que recibió el apoyo de las autoridades, en un primer momento eso no fue así, puesto que en la comisaría le dijeron que las lesiones no eran visibles y solo procedieron con la denuncia cuando pasó por el médico legista: “Yo me sentía con toda la vergüenza del mundo”.

“Mucha gente te juzga como si ser una persona que está en el medio no te va a doler todo lo que has vivido”, expresó la artista. En esa línea, contó que el proceso del juicio y su recuperación han sido procesos dolorosos que incluso intentó atentar contra su propia vida.

Sentencia contra José Manuel Pando García

Shirley Cherres considera que la sentencia contra su agresor es una burla. José Manuel Pando García fue condenado a un año y cinco meses de pena privativa de libertad. Además, deberá pagar 5.000 soles de reparación civil. Esto, debido a que admitió su culpabilidad.

Asimismo, Pando García tiene prohibido acercarse o comunicarse con Shirley Cherres y sus familiares.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).