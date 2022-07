‘Robotín’ revela que Dayanita ignoró sus mensajes: “Sigue resentida, yo solo me defendí”

El comediante Alan Castillo se mostró contento por su participación en el Circo de las estrellas: peruanidad junto a su novia Karelys Molina, a quien bautizó como ‘Robotina’. Ambos son el plato fuerte del espectáculo que se desarrolla en el centro comercial Mall Plaza Bellavista, Callao.

“Es un show 100% familiar, humor blanco para toda la familia. Estamos hasta el 22 de agosto. Tenemos pantalla LED gigante, 35 artistas en escena, números aéreos, payasos”, dice emocionado ‘Robotín’, quien sueña con tener su propio circo. Dijo que le hubiese encantado que se concrete este año, pero hubo muchas trabas.

“Ese plan lo tengo desde hace más de dos años, lamentablemente aún no lo puedo concretar porque es una inversión fuerte. También es el tema de los permisos, entonces es muy difícil. Yo quería este año sacar mi propio circo, de repente no tan grande, pero algo algo mío. Con ayuda de algunos compañeros, ojalá que el otro año se pueda cumplir este sueño”, expresa para La República.

Quiere reconciliarse con Dayanita

‘Robotín’, quien dijo que a Dayanita le falta humildad y un sol de ubicaína, espera volver a trabajar junto a la actriz cómica. Asegura que él ha dado el primer paso y le ha escrito, pero ella ha ignorado sus mensajes.

“Yo le he escrito hace un par de semanas diciéndole para trabajar después de la temporada de circo o una ‘girita’, que ya olvidemos los problemas, pero me deja en visto. Ella sigue resentida, pero ella fue quien habló del tema. Eso (el incidente) pasó hace cuatro o cinco años y ella lo habló en una entrevista para un canal de YouTube, dio detalles que no debía. Yo solo me defendí un poco, pero sigue resentida hasta el momento”, manifestó.

Castillo añade que la actriz de “JB en ATV” aún está atenta a sus redes. “No me ha bloqueado, ve mis estados la desgraciada (risas). Por mí no hay problema, tan poco ha sido un caso tan fuerte para estar peleados. Ya se les pasará”, añade.

Recordemos que Dayanita y ‘Robotín’ se distanciaron debido a que la influencer no se presentó en un evento de apoyo que el cómico ambulante organizó para una tercera persona.

“Yo creo como que vuela alto, como que (está) un poquito alzadita. Ella viene de la calle, yo pienso que la humildad es la base de todo artista, pero ella se está olvidando esa palabra. Está mirando desde muy arriba a las personas, entonces, si sigues así, la caída será muy dura”, dijo el personaje de la farándula.

Amor en el circo

‘Robotín’ y ‘Robotina’ dejaron atrás sus conflictos como pareja y ahora disfrutan de su romance a viento en popa. No solo conviven, sino que a la par continúan trabajando como un dúo en el circo.

Esta dupla se ha convertido en la sensación del show, espectáculo que también cuenta con un experimentado elenco de 35 artistas entre nacionales e internacionales que salen a escena para presentar 15 actos, entre acrobacia, suspenso, magia, fantasía, musicales y de sano entretenimiento familiar.

Dentro de la carpa ubicada en el centro comercial Mall Plaza Bellavista, ‘Robotín’ realiza unos movimientos corporales al ritmo de canciones que fueron un éxito en diferentes décadas. Al finalizar su rutina, interpreta el musical “My name is” junto a ‘Robotina’, ‘La Chola Cachucha’ y la cantante Marcela Luna.

El espectáculo está inspirado en la identidad nacional, a través de actos circenses y estampas de nuestras tres regiones: costa, sierra y selva. Cabe señalar que las funciones son de lunes a viernes en los horarios de 5:30 p.m. y 7:30 p.m. Los sábados, domingos y feriados se realizan 3:30 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket.