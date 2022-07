“Mi bebito fiu fiu”: la historia del éxito de Tito Silva y cómo se hizo conocido mundialmente

El músico Tito Silva llegó al éxito luego de publicar “Mi bebito fiu fiu” en todas las plataformas de música. Por si fuera poco, no solo se volvió viral en Perú, sino también fue popular internacionalmente.

¿Cómo nació la canción “Mi bebito fiu fiu”?

Un reportaje de Panorama reveló una conversación entre el expresidente Martín Vizcarra y la excandidata al Congreso Zully Pinchi. Estos mensajes iban en un tono romántico, en los cuales lo halagaba con la frase: “Fiuuu fiuu”. A partir de ahí, Tito Silva empezó a extraer los textos y los incluyó en el éxito de “Mi bebito fiu fiu”.

Tito Silva Music contó que el expresidente reaccionó a su video tras hacerse viral. Foto: captura de Facebook

¿Quiénes son los famosos que se sumaron a la moda de “Mi bebito fiu fiu”

Unas semanas después del estreno de la canción de Tito Silva, diversos personajes de la farándula peruana empezaron a colgar videos en los que aparecen bailando al ritmo del tema, como Magdyel Ugaz. No obstante, la composición se volvió viral cuando Bad Bunny la cantó en una transmisión en vivo de Instagram.

Posteriormente, N’Samble, Yiddá Eslava, Kunno, streamers como Ibai o Auronplay, entre otros, se sumaron a la moda de “Mi bebito fiu fiu”.

¿Cuál es el tema original de “Mi bebito fiu fiu”?

La composición musical que Tito Silva usó para darle vida a “Mi bebito fiu fiu” es “Thank you” de Dido, estrenada en enero del 1998. Este tema no habría sido reconocido si es que Eminem no lo hubiera usado como sample para “Stan” en mayo del 2008. Ambos artistas han cantado juntos en diferentes escenarios.

Retiran “Mi bebito fiu fiu” de las redes sociales

El popular hit “Mi bebito fiu fiu” fue retirado de Spotify. Algunos usuarios empezaron a reportar que no podían reproducir la canción en la plataforma de música porque salía como censurada. De igual manera, el video fue eliminado de YouTube por parte de Tito Silva, quien explicó que tomó esta decisión porque era un tema político.

"Mi bebito fiu fiu" figura como no disponible en Spotify. Foto: captura Spotify

¿Qué dijo Tito Silva sobre los derechos de autor de “Mi bebito fiu fiu”?

Tito Silva estuvo en una entrevista con el youtuber Henry Spencer, en la que compartió su opinión sobre los derechos de autor. En la conversación comentó que solo se trataba de una parodia y “no se necesita algún tipo de permiso”.