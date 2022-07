Luego del terrible accidente que sufrió en Juliaca, el cantautor peruano Diosdado Gaitán Castro reapareció para invitar al concierto que Alborada ofrecerá por sus 38 años de trayectoria este 2 de julio en el Parque de la Exposición, donde el ayacuchano también compartirá escenario con Ruby Palomino, Daniela Prado y Nayda Gutiérrez.

Pese a que Diosdado y Alborada pertenecen al mismo género de la música andina y mantienen una amistad de décadas, Gaitán Castro revela que nunca ha compartido escenario con la agrupación fundada en Ocobamba (Apurímac).

“A Sixtucha, que es el ideólogo de Alborada, lo conozco alrededor de 40 años, pero nunca habíamos compartido escenario. Sin embargo, mientras haya vida y salud, se pueden hacer tantas cosas. Después de haber pasado esta pandemia y tener esta posibilidad de compartir con Alborada, para mí es emocionante. Seguramente ambos grupos vamos a hacer lo que sabemos hacer y daremos lo mejor de lo mejor. Los que van a ganar, sin duda, son los que van a venir a disfrutar el trabajo que tenemos para ellos”, comentó para La República.

Dupla con su hermano

Diosdado también habló del famoso dúo que formó con su hermano Rodolfo Gaitán Castro. Aunque aseguró que hay dupla para cuando los requieran, el intérprete de “Ay mi cholita” dijo que su proyecto personal ha adquirido un vuelo maravilloso. Además, recalcó que como solista tiene mayor libertad.

“Me voy por todas partes, dentro de Perú y fuera del país. Ahora en Fiestas Patrias voy a estar en Europa haciendo una gira, también con mi hijo (Arián Gaitán). Me da alas para poder hacer cosas que de repente no se podían hacer anteriormente, canciones que me gustan y que antes no las podía cantar. Ahora sí puedo”, remarcó.

Diosdado Gaitán Castro se presentará en el show de Alborada. Foto: Sandy Carrión Cruz

Cumplirá su sueño

En el concierto con Alborada, Diosdado Gaitán Castro interpretará sus grandes éxitos como solista y como los hermanos Gaitán Castro. También aprovechará para dar a conocer lo nuevo de su música. A su vez, se mostró emocionado por el disco que pronto saldrá a la luz.

“Hace poco hemos terminado de mezclar un disco grabado en Buenos Aires (Argentina), hermosísimo. Es solamente a voz y piano, hecho en un estudio muy histórico del país. Ahí han grabado los grandes no solamente de Argentina, sino de Hispanoamérica. Bueno, esto ya está listo. Se encuentra en la etapa final, que es el masterizado, y lo que queda es la empaquetadura”, relató.