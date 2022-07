Camilo y Evaluna: se revela foto inédita de cuando recién se conocían y no eran pareja

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas en el mundo artístico. Su expresivo amor que manifiestan en redes y sus ocurrencias son las claves de los millones de seguidores que tienen en redes sociales; además de su música. Ahora, el intérprete de “Vida de rico” ha compartido una imagen inédita junto a la madre de su pequeña Índigo. ¿Quieres saber cuál es? Sigue leyendo.

Hace unos años, antes de ser la familia Echeverry Montaner, la pareja se confesó a través de su canal de YouTube. En aquella grabación, ambos contaron los detalles de cómo se conocieron y cuándo fue. “Yo estaba viviendo en Colombia y un día me contrataron para un evento y también estaba Camilo, yo no tenía ni idea de quién era y me saludó. Hablamos poco”, relató la hija de Ricardo Montaner.

Cabe mencionar que, en dicho evento, ambos personajes fueron capturados por una fotografía que sin pensarlo iba a ser la primera de muchas.

La primera foto juntos fue compartido por Camilo en sus historias de Instagram. Foto: captura de Instagram/Camilo

Asimismo, la cantante afirmó que, en ese entonces (2014), ambos se encontraban con pareja. Sin embargo, no fue hasta el 2015 que ellos comenzaron a salir y fue una red social que sirvió para volver a contactarse. “Había pasado un tiempo y le escribí (a Camilo) por Twitter, a lo que él me responde: ‘Estaba pensando en ti’. Luego de iniciar la conversación, yo le pedí el número, habíamos terminado con nuestras parejas y empezamos a hablar por WhatsApp”, dejó en claro Evaluna.