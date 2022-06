‘Un canto al cielo’, homenaje a las víctimas del COVID-19

Gonzalo Higueras y Fernando Parra han compuesto ‘Un canto al cielo’, tema que será presentado con un videoclip como parte de la cruzada nacional ‘Peruanos Unidos’, una iniciativa que busca sensibilizar sobre la pandemia . “Estando en Piura, muy sensible al dolor por la pérdida de muchos amigos, tuve la idea de redimir con la inspiración de un tema, un tributo a las tantas víctimas (que había) en ese momento, porque esta canción la compuse hace más de un año. Llamé a Gonzalo y lo hicimos porque yo sentía que el Perú estaba siendo el país más afectado. Eso me hizo tomar en cuenta que desde el Perú debía salir una idea de rendirles tributo a las víctimas que tuvimos”, sostiene Parra.

El proyecto buscó reunir a más de una veintena de artistas, entre ellos están Cecilia Bracamonte, Julie Freundt, Lucy Avilés, Pelo D’Ambrosio y Lucho Paz. “Preparamos una cruzada y tocamos la puerta de las empresas, que de alguna forma nos subvencionaron porque ha sido una odisea. No es fácil convocar a 20 artistas reconocidos, sus tiempos son tan difíciles para coincidir. Hubiéramos tenido a 20 personas más”, agrega.

Por su lado, el escritor y músico Gonzalo Higueras subrayó el apoyo de los artistas: “Es una cruzada que no tiene ningún elemento económico de por medio, no solo de los compositores, sino de los que han cantado y han dado parte de sí, de su tiempo, han dejado de hacer cosas y generosamente han participado. Lo que queremos es hermanar, en este tiempo difícil, darles un tributo a estas familias que han sufrido tanto y decirles que existen personas sensibles como los artistas, que entregamos todo, digamos, por tratar de hermanar el Perú”.

El lanzamiento será en el auditorio de Apdayc. La periodista Rosana Cueva ha sido invitada para la presentación. “Varios de los artistas van a estar presentes. A lo que queremos apuntar es a la unión de lazos de todos en un momento que nos sentimos tan divididos por tantas cosas. Está tan polarizado el país que quizá esto nos ayude a sensibilizar”, añade Parra.

En cuanto a la música, el compositor comenta que buscaron artistas de distintos géneros musicales. “Son voces de diferente color. Hemos unido ritmos, no hemos tenido ningún tipo de credo, hemos unidos a todos. Amanda Portales también iba a participar, pero el tiempo ya no fue el que precisamos para que vaya a grabar”.

Tanto Higueras como Parra señalan que esperan que la iniciativa llegue a otros países. “Esta idea nace de Perú con Apdayc, nuestra alma mater, mientras que ‘las Apdayc’ de otros países no han hecho nada al respecto. Entonces, hay la intención de que este prototipo traspase fronteras y que otros países puedan organizar a sus artistas y rendirles tributo a sus fallecidos con esta canción. Esa es la idea, que esto se internacionalice”. Los compositores adelantan que harán la traducción del tema. “Vamos a contactarnos con diferentes organismos de Estados Unidos, porque de lo que no hay duda es que la letra llega al mismo sentimiento mundial. Esta es una oración hecha canción para todas las víctimas que partieron sin paz y con la desventura de no ser despedidos por sus seres queridos”.

Gonzalo Higueras y Fernando Parra. Foto: difusión