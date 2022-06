Junior Silva regresó a “Al fondo hay sitio” luego de 6 años fuera de las pantallas. El actor se unió al elenco de la teleserie para ser parte de la nueva temporada. Su aparición sorprendió a los usuarios, quienes lo vieron en una nueva faceta.

Kevin, interpretado por el artista, dejó Las Lomas, lugar donde se desempeñaba como docente de una escuelita, para convertirse en el dueño de una empresa.

Carlo Junior Silva Reátegui intepreta al divertido 'Pollo gordo'. Foto: captura de América Tv Go

En la ficción, administra una cadena de pollerías llamada El pollo empoderado , en referencia a su esfuerzo en poder independizarse económicamente.

¿Qué pasó con ‘Pollo gordo’ en el capítulo estreno?

Kevin recibió la visita de Joel, quien se mostraba desganado por no tener a su lado a Fernanda de las Casas. También se mostró ofuscado por no saber qué hacer con su vida.

Es en ese momento cuando el personaje de Junior Silva le habla de su rutina, para que de alguna manera inspire a su amigo. “Me he levantado a las 5 de la mañana, siete días a la semana durante cuatro años”, dijo.

“He trabajado como un burro. Ahorré lo suficiente para hacer mi propio negocio: El Pollo empoderado”, agregó mostrando su local.

En la escena, apareció ‘Choca’ Mandros como uno de los clientes de la cadena de pollerías.

‘Pollo gordo’ en “Al fondo hay sitio” 2022

El personaje aparecerá ocasionalmente en la producción nacional. De momento no se sabe cuál será el futuro de él en la ficción.

El apodo del personaje de Junior Silva nació en esa misma serie. En una entrevista con “Estás en todas”, el actor de 33 años recordó que este apelativo nació por Irma Maury (Doña Nelly).

“En la escena yo decía: ‘Doña Nelly, ¿por qué no mejor duermo en el primer piso?’ y ella tenía que responder: ‘Oye renacuajo, tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer’”, comentó. Allí fue donde nació el término, cuando decidió cambiar de apelativo.

¿Qué fue de Junior Silva tras “Al fondo hay sitio”?

Luego de dejar la serie de América Televisión, el actor Junior Silva contrajo matrimonio con la periodista Carla Tello. Sin embargo, a los pocos meses anunciaron su separación.

Luego, se volvió reportero de “La banda del chino”, programa de Aldo Miyashiro. Cubrió algunos informes para el programa nocturno.

A la par, durante la pandemia inició un emprendimiento: una pollería. “Hoy me sumo a todos los peruanos emprendedores y les presento a @shoppobraseria, una brasería que nació con mucho cariño”, puso en una publicación de Instagram.

Sin embargo, tuvo que cerrar su negocio debido a la nueva ola del coronavirus. Un año después, la reabrió con nuevas sedes.