Keanu Reeves reaparece en una alfombra roja después de 3 años

La pareja conformada por el actor hollywoodense Keanu Reeves y Alexandra Grant hizo su primera aparición pública en tres años, mientras salían para la gala anual del MOCA durante el fin de semana. Ambos, quienes normalmente se alejan de los focos, se tomaron de la mano luciendo muy enamorados cuando caminaban por la alfombra del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. El artista está próximo al lanzamiento de la parte 4 de la saga “John Wick”.

El dúo hizo su primera aparición oficial en la alfombra roja en 2019, pero resulta que han estado saliendo mucho más tiempo que eso, ya que ambos han sido amigos durante más de una década colaborando en proyectos como el libro “Oda a la felicidad” de Keanu de 2011 y “Shadows” de 2016.

¿Cómo se enamoraron Keanu y Alexandra?

Según la actriz Jennifer Tilly, amiga de Alexandra, el dúo ya había estado saliendo durante “un par de años” cuando hicieron su debut en medio de los reflectores de los periodistas.

Keanu Reeves no oculta su felicidad en su relación. Foto: FilmMagic.

“Recuerdo que hace un par de años, hace aproximadamente un año y medio, Alexandra dijo: ‘Keanu Reeves es mi novio’; y yo dije: ‘Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?’”, declaró Tilly.

Desde entonces, la pareja no ha compartido demasiada información sobre su relación, aunque Alexandra admite que la atención que recibió cuando se hicieron públicos fue “fascinante”.

“Creo que todas las personas que conocí me llamaron la primera semana de noviembre, y eso es fascinante. Pero la pregunta que me he estado haciendo en todo esto es: ‘¿Cuál es la oportunidad para el bien?’”, dijo la pareja del protagonista de la saga “Matrix” a la revista Vogue.