¿Quién es Alessia Rovegno, la cantante e influencer que es favorita para ganar el Miss Perú?

Alessia Rovegno ha acaparado miles de titulares del espectáculo desde que confirmó su relación con el chico reality Hugo García en diciembre de 2021. Desde entonces, su carrera como modelo y cantante solo ha ido en ascenso, sobre todo luego de anunciar su participación en el Miss Perú de este año.

Además de formar parte de una de las familias más influyentes y conocidas del país, los Cayo, la joven ha cautivado a miles de peruanos con su deslumbrante talento para lo artístico. Esto lo ha demostrado durante las últimas semanas con su participación en uno de los concursos de belleza más vistos a nivel nacional.

En la siguiente nota, te contamos todo sobre la modelo que se posiciona como la favorita para ganar la corona del Miss Perú 2022.

¿Quién es Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno es una artista multifacética de 23 años. La peruana se ha desempeñado dentro del mundo del arte como modelo, cantante y bailarina. Además, se ha convertido en toda una influencer y constantemente comparte detalles de su vida personal con los más de 400.000 seguidores que tiene en Instagram.

Alessia Rovegno es una modelo, cantante y bailarina peruana. Foto: Alessia Rovegno/Instagram

Según las publicaciones que realiza, ha dejado en claro que es una amante de los viajes y suele recorrer el mundo al lado de las personas que ama y admira. Sin embargo, también se considera una persona hogareña y disfruta de pasar tiempo con sus padres y su hermana.

Su nombre comenzó a sonar en internet cuando se presentó ante Victoria’s Secret para convertirse en uno de los ángeles de la marca. Aunque tuvo un buen desempeño en el proceso de selección, al final no fue elegida.

Alessia Rovegno es una modelo con proyección internacional. Foto: Alessia Rovegno/Instagram

Su debut como cantante

La hija menor de Bárbara Cayo busca iniciar un camino dentro de la industria musical, el primer paso lo dio al estrenar su videoclip para la canción “Un amor como el nuestro”, tema que ya cuenta con más de 200.000 reproducciones en Youtube. Eso no es todo, ya que también hace covers de canciones con su hermana Arianna Rovegno.

Su relación con Hugo García

Hugo García y Alessia Rovegno hicieron oficial su noviazgo el 7 de diciembre de 2021. Tras varios días llenos de especulaciones sobre un vínculo amoroso, el chico reality confirmó la noticia con una tierna foto en su perfil de Instagram.

Hugo García y Alessia Rovegno. Foto: composición/Hugo García/Instagram

“Tratamos de que sea todo súper íntimo; siempre he sido perfil bajo… He tratado de mantenerlo al margen, de cuidar nuestra vida privada y no exponer más de la cuenta”, comentó el deportista.

A pesar de mantenerse alejados de las cámaras, su relación se ha convertido en una de las más comentadas dentro de la farándula peruana. Esto les ha permitido desarrollar múltiples proyectos juntos, como su aparición en una de las portadas de la revista Cosas.

Hugo García y Alessia Rovegno en su primera portada juntos. Foto: Revista COSAS/Instagram

¿Quiénes son sus padres?

La cantante es la segunda hija de Bárbara Cayo, conocida actriz y cantante peruana. Por otro lado, su padre es Lucho Rovegno, empresario y dueño de la Baguetería Pastelería Rovegno. De igual forma, el apellido de su madre la hizo formar parte del clan Cayo, por lo que sus tías son las reconocidas actrices Fiorella Cayo y Stephanie Cayo, al igual que su tío Max Cayo.

Bárbara Cayo junto a su hija Alessia Rovegno, quien ahora es pareja de Hugo García. Foto: Instagram

En 2018, su hermana mayor, Arianna Rovegno, compartió en redes sociales una imagen de sus padres cuando eran jóvenes. Dicha fotografía no solo alborotó la plataforma de Instagram, sino que recibió miles de comentarios que hablaban de ellos, incluyendo a Fiorella Cayo.

“¡Dios! Era una niña mi hermana. Tan linda y tu papá tan churro. Hay amores que se quedan en el fondo, como tatuados en lo más profundo, y se hacen vivos cuando ves a tus hijos crecer con tanto de uno. ¡Beso, gordi!”, comentó emocionada la artista.