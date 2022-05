¿Por qué Shakira y Gerard Piqué no quieren casarse?

Shakira y Gerard Piqué son, por mucho, una de las parejas más estables del espectáculo internacional. En sus 12 años de relación tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, conformando una familia envidiable. Pese a ello, ambos han negado los crecientes rumores de un futuro matrimonio.

En más de una ocasión, los seguidores de la pareja y la prensa les han cuestionado el hecho de no querer casarse. Por eso, ha sido la estrella del Barça quien ha tenido que salir a aclarar este tema.

Gerard Piqué no estaría interesado en boda

El deportista, en una reciente entrevista dada a Gary Neville, habló sobre los motivos detrás de la negativa de la colombiana y de él al matrimonio. Piqué alega que no hay necesidad de un compromiso ante la ley porque están felices y cómodos con su situación actual.

“Quiero decir, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, de 7 y 9 años respectivamente. Nosotros funcionamos bien como pareja y no tenemos la necesidad de casarnos”, alegó el español.

Ante esta respuesta, Neville le jugó una broma al astro del balompié diciéndole que: “Entonces ya le pediste matrimonio y te dijo que no”. El deportista, sin dejar de reírse, le respondió que no era el caso, y que ya lo habría contado si es que hubiese pasado.

Shakira le tiene miedo al matrimonio

Y parece que mantenerse alejados del matrimonio es una decisión mutua, ya que Shakira dio una entrevista hace algunos años al portal 60 minutos, dónde mencionó que “ pese a estar muy enamorada, le daba alergia pensar en una posible boda”.

Shakira y Gerard Piqué tienen 12 años de relación luego de conocerse en el Mundial de Sudáfrica. Foto: Shakira/Instagram