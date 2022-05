Magaly Medina se pronunció sobre la ruptura de Mario Irivarren y Vania Bludau que no se dio en buenos términos. Luego que ella lo acusara de maltrato, salió a decir lo que la exchica reality le contó a su productor periodístico.

Magaly Medina narra hecho de violencia

Según contó Magaly Medina, el hecho ocurrió en la discoteca “El patio”, en el sur chico. Mario Irivarren y Vania Bludau estaban con amigos cuando él la agredió.

“ Delante de todos sus amigos le agarró del cuello ”, dijo la conductora de televisión. “Hay testigos de eso, pero no es la única vez en que él la violentó”, agregó.

Vania Bludau reflexionó y decidió ponerle fin a su relación con el exchico reality. “Luego ha confesado a mi productor periodístico que no estaba bien y que no podía tolerarlo. Por eso se alejó de él y, dice que desde ese episodio donde contestaron mal a la policía su relación no fue la misma”, añadió la comunicadora.

Magaly pide que tome acciones

Magaly Medina le aconsejó a Vania Bludau no apañarlo y tratar de alejarse de él de una vez por todas. “Ni mujeres ni hombres cambiamos por otros, cambiamos por nosotros mismos”, contestó.

“¿Para qué quieres que salga a hablar o no quieres perderlo? Tienes que salir corriendo de esa relación con alguien que no es bueno para ti”, agregó en su discurso.

Vania Bludau y Mario Irivarren. Foto: Instagram

Vania Bludau y Mario Irivarren comenzaron a salir a mediados del 2020. No fue hasta noviembre cuando ambos fueron ampayados dándose tiernos besos, lo que hizo evidente su relación.

En diciembre, anunciaron su romance durante un viaje que realizaron a Panamá. “¿Quieres ser mi novia?”, le escribió el modelo en la arena de una playa.

Sin embargo, anunciaron su ruptura el pasado 29 de marzo a través de un mensaje en redes sociales.

El mensaje de Vania Bludau. Foto: captura Instagram

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).