Magaly Medina cuadra a Carlos Vílchez tras no ser ampayado todavía: “Sabíamos con quién estabas”

Luego de que los recientes ampays de Magaly TV remecieran Chollywood y revelaran la infidelidad de varios famosos, el cómico Carlos Vílchez anunció un “curso de antiampays” en su nuevo show; sin embargo, en el avance del nuevo episodio de “JB en ATV” se aprecia que la conductora Magaly Medina reveló que sus ‘urracos’ sí descubrieron a Vílchez en situaciones comprometedoras.

“El terror llega a la escuelita de Arturito”, así fue anunciada la periodista, y cuando ella reveló las veces que vieron al cómico, el semblante del actor cambió y entre risas se acercó a Magaly Medina para que ya no comente sobre el tema. “Este salía como rata. Le hacían un hueco por otro lado y se escapaba, pero sí sabíamos con quién estabas” , comentó Magaly Medina. El programa completo se emitirá hoy, 30 de abril a las 8.30 p. m.

Carlos Vílchez enseñará su primer curso de “antiampay” en un nuevo show

El cómico Carlos Vílchez es una de las pocas figuras de la farándula que no ha podido ser ampayado por las cámaras de Magaly TV, a pesar de que —según Magaly Medina— los ‘urracos’ si hayan logrado captarlo en momentos comprometedores. Por ello, luego de los destapes de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, ha decidido lanzar su nuevo show titulado: “Primer curso de especialización antiampay”.

“¡Este 13 de mayo en @ccbianca_barranco estaré dando el primer curso de capacitación! No faltes a este show… Entradas en @teleticket.oficial a partir del lunes”, escribió Vílchez en su cuenta de Instagram. En este nuevo espectáculo anunció que revelará tips para no ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina.

Carlos Vílchez sorprendió al anunciar su nuevo show. Foto: captura Instagram

Marisol reveló que Carlos Vílchez la enamoraba: “La pandemia no te ha dejado que me enamores”

La cantante Marisol fue invitada al programa “JB en ATV”, y al ver a Carlos Vílchez no dudó en hacerle una bromas pesadas al recordar cómo el actor intentaba enamorarla cuando trabajaban juntos.