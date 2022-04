Vania Bludau y Mario Irivarren mantuvieron una relación por casi dos años, pero este 29 de marzo la modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de este romance. Sin embargo, el punto que nunca fue aclarado es la razón que la llevó a tomar esta decisión.

Como se recuerda, Vania evitó el contacto con los medios de comunicación para brindar declaraciones y aseguró que no vive de la televisión. Sin embargo, este 29 de abril, durante una entrevista para “Amor y fuego”, la publicista tuvo duros comentarios sobre los días que pasó al lado de Mario Irivarren.

PUEDES VER: Rodrigo González critica a Vania Bludau tras mensaje contra Mario Irivarren

¿Qué dijo Vania Bludau?

Este 28 de abril, Vania Bludau y Mario Irivarren se encontraron en un evento, en el que fueron contratados por una marca, y las cámaras de “Amor y fuego” estuvieron presentes. El programa de espectáculos notó la tensión entre ellos y se cruzó con ambos para obtener declaraciones sobre el fin de su relación.

“Yo no me he presentado en ningún programa, aunque me han llamado y querido pagar. Yo no he tenido la necesidad de buscar pantalla, como lo ha hecho la otra parte, y sí me fastidia, porque tú no puedes hablar por dos personas diciendo que quedamos bien cuando es mentira”, dijo al iniciar la entrevista.

“Lo que yo he vivido, lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada, no lo quiero volver a pasar, simplemente eso. Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No somos amigos; lamentablemente, él y yo no somos amigos. P uedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, agregó.

“Tampoco es que sea maltrato físico… Es que no sé qué tan físico podría ser. O sea, no ha habido violencia en sí, pero sí ha habido cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita. Son cosas que yo no aguanto y a mí no me gusta que me traten mal”, finalizó.

Mario Irivarren no se pronunció

Al ex chico reality también se le consultó sobre algún tipo de agresión a Vania Bludau. En este caso, Mario prefirió el silencio y no brindó detalles sobre el tema: “Yo, sobre temas personales, los resuelvo de la manera correcta y por interno”.