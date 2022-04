Rosángela Espinoza celebra un año de soltería: “Soy una mujer independiente”

Rosángela Espinoza visitó el set de “En boca de todos” para compartir detalles sobre su vida amorosa con el público. La chica reality sostuvo que hace doce meses no tiene algo formal con alguien, pero que ahora anda en busca de una persona que se complemente bien con ella .

La popular ‘Rous’ participó de la divertida secuencia llamada “Tinder en vivo” para que conozca a diferentes candidatos que están interesados en salir con ella. No obstante, la bromas no faltaron y una de ellas fue la de Tula Rodríguez, quien dijo que “el mercado está duro” para la modelo.

Sin embargo, la ‘Chica Selfie’ aclaró que durante este año sin pareja no le han faltado pretendientes, solo que no ha encontrado el indicado para ella. “El mercado no está duro para mí. Sí hay, pero no me convencen”, refirió en vivo.

Por otro lado, mencionó las distintas características que le atraen de un hombre. “Sí me gusta que me preparen el desayuno, pero eso aburre porque soy una mujer independiente . Me gusta que sean caballeros, atentos, románticos y detallistas”, apuntó, pero al final terminó rechazando a todos los candidatos. “Para la próxima será”, añadió.

Rosángela Espinoza niega tener un galán

Luego que revelara que hizo un viaje a Punta Cana en compañía de un grupo de amigos, Rosángela estuvo en la mira de todos al no dar muchos detalles sobre las pequeñas vacaciones que se dio por Semana Santa. A través de sus historias de Instagram, le llegaron distintas preguntas sobre este comentado paseo.

“‘Rose’, en ‘América espectáculos’ dijeron que has viajado con un galán y por eso no muestras amigos”, fue la pregunta que mandó un usuario. Fue entonces que la influencer aprovechó en desmentir todos los rumores que crearon diversos medios de espectáculos sobre un posible galán en su vida.

Rosángela Espinoza aclara con quién viajó a Punta Cana. Foto: Rosángela Espinoza/Instagram

Rosángela Espinoza abrirá cuenta de Onlyfans

Una de las plataformas que más acogida ha tenido entre los personajes de la farándula ha sido OnyFans. De esta manera, la tiktoker aseveró que ha pensado en abrir una cuenta donde subiría contenido exclusivo para los que se suscriban a su perfil. Además, descartó seguir los pasos de otras modelos peruanas que suben imágenes de desnudos. “Puede ser algo bonito”, manifestó.