Karla Tarazona responde a Gisela tras pedido de no exponer infidelidades en TV: “La gente es doble moral”

Le respondió con todo. Luego de que Gisela Valcárcel criticara en redes sociales las imágenes de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, difundidos en el programa “Magaly TV, la firme”, por no respetar la privacidad y dignidad de las personas públicas, Karla Tarazona salió al frente a declarar en contra de la conductora de “Reinas del show”.

La popular ‘Señito’ publicó varios vídeos en los que decía que estaba “en contra de los circos romanos”, y que no le parecía correcto que se expusiera un tema tan delicado como las infidelidades en televisión nacional. “ La intimidad de las personas se debe respetar, y así sea mi marido, no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta. Hay no solo familias, pensemos en la dignidad humana”, dijo la rubia en su cuenta de Instagram.

Esto le generó una serie de críticas, incluidas las de Karla Tarazona, que declaró para el programa de “Magaly Tv, la firme” para dejar en claro que en “El gran show”, el desaparecido reality de Valcárcel, nadie le advirtió del romance que su entonces pareja, Christian Domínguez, mantenía con su bailarina, Isabel Acevedo.

“A veces la gente es doble moral y por eso yo digo que aquellas personas que dicen ‘Bendiciones y que Dios te bendiga o que te vaya bonito’, para mí es la gente más hipócrita que pueda existir ”, expresó la también conductora de televisión.

Recordemos que, hace pocos meses, Ethel Pozo confirmó que durante la emisión del reality todos sabían que Christian e Isabel tenían una relación extramatrimonial, pero que nadie dijo nada, pese a que veían a Karla ir a los ensayos con su hijo recién nacido.