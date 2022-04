Magaly critica a “Arriba mi gente” por saludo de Lapadula: “Venden exclusivas que no tienen”

Magaly Medina se sumó a la ola de críticas que viene recibiendo “Arriba mi gente”, el nuevo programa matutino de Latina que le hace la competencia a “América hoy”. Sin embargo, el espacio recién estrenado empezó con el pie izquierdo al anunciar la presencia del futbolista Gianluca Lapadula.

Como se recuerda, el famoso deportista jamás apareció en el set del programa conducido por Gianella Neyra. “Arriba mi gente” solo mostró un saludo grabado de 15 segundos por parte del pelotero a un niño, quien no pudo ocultar su decepción al ver que no conocería a su ídolo.

Ante esto, Magaly Medina arremetió contra el espacio de Latina por vender falsas exclusivas y jugar con las ilusiones de los más pequeños.

“(El niño) se fue a conocer al jugador Lapadula, que Lapadula iba a estar en el primer programa (...) ni siquiera estuvo por Facebook, por Whattsapp en vivo no, no estuvo, solo tenían un saludo de él de 15 segundos, es lo que le dieron al pequeño”, empezó la conductora de Magaly Tv, la firme.

Asimismo, la figura de ATV lamentó que algunos periodistas creen información que no tienen a la mano solo para generar expectativa.

“A nosotros los adultos nos pueden mentir, estamos acostumbrados que los programas para promocionarse nos vendan exclusivas que no tienen, nos vendan información que no tienen nuestros coleguitas nos han acostumbrado a vendernos gato por liebre, pero a un niño, no pueden jugar con sus ilusiones” , añadió.

Usuarios arremeten contra “Arriba mi gente”

A través de redes sociales, usuarios arremetieron contra “Arriba mi gente” por promocionar la entrevista con Gianluca Lapadula, pero que solo se vio un breve saludo grabado.

“¡Una estafa! Anunciaron con bombos y platillos a Lapadula y solo pusieron un video suyo saludando. Pésimo inicio”, “La reacción del niño duele. Él pensaba que iba a hacer en vivo” y “Pensé que iba a ser videollamada, qué estafa”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

En la promoción de "Arriba mi gente" se anunció una aparición en exclusiva de Gianluca Lapadula. Foto: composición Latina/captura Twitter

Magaly Medina advierte a “Arriba mi gente”

Con una larga trayectoria que tiene en televisión, Magaly Medina aconsejó a los productores de “Arriba mi gente” y les advirtió que, de no cambiar la forma en cómo están llevando el programa, el espacio no dudaría mucho tiempo al aire.

“Desperdició la oportunidad que un periodista habría aprovechado. Lo más aburrido que se ha visto y no decía nada”, aseguró Medina. “Les estoy dando un buen consejo a los productores de Latina. Y estoy segura de que eso no va a durar”, añadió en su discurso.